Seit Sommer 2022 arbeitet Rainer Haffa nicht mehr für die Aesculap AG. Dass der 65-Jährige seit rund 15 Monaten nicht mehr täglich in seiner Abteilung, der Instrumentenvorfertigung, ist, merkt man beim Gang mit ihm über das Werksgelände überhaupt nicht. Die früheren Kollegen grüßen, bleiben für einen Smalltalk stehen oder scherzen mit dem früheren Chef, der nun für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wird.

Immer unterwegs zu den Mitarbeitern

Er sei ein Fachmann durch und durch gewesen, heißt es in der Ehrung des Medizntechnikunternehmens über Haffa. Und: „Mit seiner allzeit hilfsbereiten väterlichen Art wurde er von Mitarbeitern und Kollegen sehr geschätzt.“

Ich habe mir morgens jeden Arbeitsplatz der Abteilung selbst angeschaut. Rainer Haffa

Eine Einschätzung, die spürbar ist. Und für die sich der künftige Rentner aus Rietheim-Weilheim im wahrsten Sinn des Wortes die Hacken abgelaufen hat. „Ich habe mir morgens jeden Arbeitsplatz der Abteilung selbst angeschaut“, sagt Haffa, der seit 1995 Führungsverantwortung hatte.

Dabei sei es ihm nicht nur darum gegangen, den Kollegen ab sechs Uhr guten Morgen zu sagen. „Wir haben uns dann unterhalten. Aber ich habe mir auch die Werkstücke angesehen. Schneller bekommst du keinen Überblick“, sagt Haffa, dessen eigener Führungsstil durch einen früheren Chef geprägt worden war.

Haffa entwickelt „nachhaltige Arbeitsweise“

Ihm selbst war es wichtig, da zu sein. In seiner Abteilung. Und bei den Kollegen. „Es war nie mein Anliegen, bei einem Fehler die Leute zu mir zu zitieren und dann runterzumachen. Der Fehler war dann ja ohnehin schon passiert“, sagt Haffa, der 1973 mit seiner Mechanikerlehre begann und es bis zum Meister im Bereich Fräsen schaffte.

Er habe sich das Werkstück angesehen und sich ein Bild über den Fehler gemacht. „Und dann sollten die Kollegen den Fehler selbst suchen. Sie haben gemessen, sich das unterm Mikroskop angeschaut. Wir sind dann in den Dialog gegangen. Und die Kollegen haben den Fehler auch gefunden“, sagt der dreifache Familienvater und freut sich über die „nachhaltige Arbeitsweise“.

Durch die gemeinsame Analyse habe er sich die Fachleute seiner Abteilung selbst herangezogen. Wenig verwunderlich, dass er mit dieser wenig autoritären Art als Ausbildungsbetreuer gut bei den jungen Berufsanfängern ankam. Mehr als 100 Azubis gingen den Weg, den auch Haffa selbst gegangen war. Auch wenn er erst auf Umwegen zu Aesculap kam.

Langweiliges Praktikum ebnet den Weg zu Aesculap

Eigentlich hatte sich der Jugendliche nämlich bei einem kleineren Unternehmen für ein Praktikum beworben. Dort wurden Automotoren repariert. Haffa hatte dabei die Aufgabe zu überprüfen, wie viel Draht noch auf den Spulen für den Antrieb war. „Also habe ich die Drahtwicklungen gezählt.“ Eine langweile Tätigkeit.

Das hat mich mein Leben lang geprägt. Rainer Haffa

Schnell habe er sich gedacht, dass es bei einer größeren Firma sicher spannendere Aufgaben gebe. Weil sein älterer Bruder bei Aesculap bereits eine Lehre machte, bewarb er sich dort auch und durfte mit 14 Jahren anfangen. Nach einer verkürzten Schulzeit.

„Wir hatten damals Kurzschuljahre“, erinnert sich Haffa. Im Zeitraum vom 1. April bis 30. November 1966 und vom 1. Dezember 1966 bis 31. Juli 1967 absolvierten die Kinder zwei Schuljahre innerhalb von nur 15 Monaten, damit der Schuljahresbeginn deutschlandweit angeglichen werden konnte. Eines ist ihm trotz der kürzeren Schulzeit im Gedächtnis geblieben. Sein damaliger Mathematiklehrer, der die Inhalt gut erklären konnte. „Das hat mich mein Leben lang geprägt“, sagt Haffa.

In seiner Lehre bei Aesculap wird er bei der Maschineninstandsetzung eingesetzt, er baut Vorrichtungen oder repariert die Anlagen, an denen die Mitarbeiter damals die Werkstücke noch von Hand fertigen.

Besuche der Meisterschule enden mit Wurstsalat

Innerhalb der 15 Monate, die Haffa bei der Bundeswehr dient, verändert sich das Berufsleben aber grundlegend. „Dann war alles voll mit Maschinen“, erinnert er sich. Die Mitarbeiter hätten die Materialien nur eingelegt.

„Das war dann schon Akkordarbeit“. Aber genauso wie sich die Arbeit verändert, verändert sich auch das Wissen bei Haffa. Mehrere Jahre bildet er sich in der Abendschule zum Industriemeister weiter. „Für den handwerklichen Teil mussten wir bis nach Konstanz fahren. Der kaufmännische Teil war in Tuttlingen. Nach der Schule sind wir dann immer in den Löwenkeller in die Wilhelmstraße gegangen. Da gab es den besten bayrischen Wurstsalat.“

Ich war der Ideengeber und habe gute Leute gehabt. Rainer Haffa

Die Umstellung auf CNC-Fräs- und Drehmaschinen empfindet er 1995 dann als große Chance. Durch seine praktischen Erfahrungen kann er die Arbeit neu organisieren. „Denken und Handeln in Zusammenhängen war dabei unabdingbar. Das hat mir gelegen. Und das technische Verständnis musst du mitbringen, sonst wird es schwierig“, sagt Haffa, der Wert darauf legt, die Veränderungen nie allein gestemmt zu haben.

„Ich war der Ideengeber und habe gute Leute gehabt. Mit einem schlechten Umfeld geht das nicht. Und da gehst du auch nicht gerne zur Arbeit“, sagt Haffa, der zuletzt als Meister in der Instrumentenvorfertigung für die automatisierten Anlagen zuständig war.

Gartenarbeit und Handball als Hobbies

Zu seiner alten Arbeit geht Haffa immer noch gerne. Und auch die Anzahl seiner Schritte hat sich im Ruhestand nicht verändert. Mehr als 10.000 sind es eigentlich jeden Tag. Nachdem ausgiebig die Zeitung gelesen worden ist, geht der baldige Rentner nach draußen. Im 2500 Quadratmeter großen Garten mit rund 25 Obstbäumen ‐ Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge und Mirabelle ‐ gibt es immer etwas zu tun.

Da ist viel mehr los als beim Fußball. Da fällt ja jede Minute ein Tor. Rainer Haffa

Manchmal fährt er mit seinem Traktor, einem 67 Jahre alten Kramer, auch in den eigenen Wald, um Holz für den eigenen Bedarf zu machen. Dabei nutzt er am liebsten die Feldwege und nicht die Straßen. „Da ist es ruhiger und ich schimpfe ja auch, wenn einer vor mir im Auto mit dem Traktor über die Straßen fährt“, sagt er, der sich seit Jahren im Obst- und Gartenbauverein in Rietheim-Weilheim als Schriftführer engagiert.

Für die Emotionen geht es zum Handball. Wenn die HSG Rietheim-Weilheim zu Hause spielt. „Da ist viel mehr los als beim Fußball. Da fällt ja jede Minute ein Tor“, erklärt Haffa, der selbst bis zur A-Jugend im rechten Rückraum oder auf Außen spielte, seine Faszination dieses Sports. Nach der Bundeswehrzeit spielte er selbst nicht mehr, unterstützt seinen Sohn Tobias aber, der nun für die HSG auf Torejagd geht. „Ich begleite ihn, seit er bei den Minis ist“, sagt Haffa. Auch zwei Töchter hat er, Isabell und Jasmin.

Ein Wunsch für die Zukunft

Für die Zukunft wünscht sich Haffa vor allem Gesundheit. Damit er mit seiner Frau Christine weiterhin schöne Wanderungen am Bodensee oder in Südtirol machen kann oder mit dem Fahrrad unterwegs ist.

Und auch am Haus, das er mit Unterstützung von Freunden und Familie nach Abschluss der Meisterschule fast komplett in Eigenleistung errichtet hat, ist immer etwas zu tun. In seiner Werkstatt findet er für die meisten handwerklichen Probleme eine Lösung. Genau wie in den vielen Jahren zuvor bei Aesculap.