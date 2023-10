Die Online-Petition gegen die jahrelange Vollsperrung der L277 zwischen Tuttlingen und Nendingen haben mehr als 6000 Menschen unterschrieben. Nun ist es offenbar gelungen, das Verkehrsministerium Baden-Württemberg umzustimmen und den Bau einer Behelfsbrücke zu ermöglichen. Das würde Autofahrern eine Umleitung über Neuhausen ob Eck ersparen. Und damit eine Fahrt von rund 20 Kilometern pro Strecke.

Gemeinsame Lösung gefunden

„Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Landrat Stefan Bär und Oberbürgermeister Michael Beck haben gemeinsam eine Lösung gefunden, die den Bau einer Behelfsbrücke zur Sanierung der Donaubrücke an der L 277 bei Tuttlingen ermöglichen könnte“, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg, die am Mittwochabend in der Redaktion einging.

Die Kosten für den Auf- und Abbau sowie die Unterhaltung einer Behelfsbrücke in Höhe von rund zwei Millionen Euro sollen das Land, der Landkreis und die Stadt jeweils zu einem Drittel tragen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Kosten werden gedrittelt

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg habe diesem Vorschlag zustimmen können, da das vom Land übernommene Drittel in etwa dem Betrag entspricht, der durch das Einrichten und Ausweisen der Umleitungsstrecken entstehen würde. „Auf dieser Basis wird nun eine Vereinbarung entworfen, die dann den Gremien von Kreis und Stadt zur Zustimmung vorgelegt werden soll“, schreibt Heike Spannagel, Pressesprecherin des RP.

Das sagt OB Beck dazu

Der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck freut sich in einem Statement, „dass wir auf dem Weg zu einer Lösung sind“. Die Stadt Tuttlingen beteilige sich auch gerne daran. Allerdings nur, wenn die Kosten in einem vertretbaren Rahmen blieben.

Er relativiert die Mitteilung des Regierungspräsidiums, indem er anfügt: „Noch haben wir keine verlässliche Kostenschätzung für die Behelfsbrücke ‐ und einen Blankoscheck können wir nicht unterschreiben.“ Landrat Stefan Bär war für eine Stellungnahme am Mittwochabend nicht zu erreichen.

Rund 17 Monate Bauzeit

Da die 1956 errichtete Brücke in einem schlechten Zustand ist, muss sie unter Vollsperrung der Landesstraße neu gebaut werden. Rund 13.000 Autofahrer, die täglich auf der Strecke zwischen Tuttlingen und Nendingen unterwegs sind, sind davon betroffen. Für rund 17 Monate Bauzeit. Noch im Mai erteilte das Regierungspräsidium Freiburg einer Behelfsbrücke eine klare Absage ‐ aus Kostengründen, wie es hieß.

Doch letztlich lag die Entscheidung beim Verkehrsministerium, denn Bauherr ist das Land.

Das Landratsamt plant

Nun geht es an die Planungen für die Behelfsbrücke. Dabei wurde eine Arbeitsteilung vereinbart, so das Regierungspräsidium: Sofern die Gremien des Kreises und der Stadt zustimmen, übernimmt das Landratsamt die Planung einschließlich aller Genehmigungsvorgänge für die Behelfsbrücke.

Das RP bereitet parallel dazu den Neubau der Donaubrücke vor. Ausschreibung, Vergabe, Bauabwicklung und Abrechnung des gesamten Projektes erfolgten dann aus einer Hand durch das RP. Wie die Behörden mitteilen, können die Sanierungsarbeiten frühestens 2025 beginnen.

Online-Petition mit mehreren tausend Unterzeichnern

Die CDU Mühlheim-Stetten hatte eine Online-Petition gegen die Vollsperrung initiiert. Der Ortsvereinsvorsitzende Steffen Tanneberger und die Bundestagsabgeordnete Maria-.Lena Weiß übergaben die 6300 Unterschriften am 29. September an Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.