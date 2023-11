Die Stadt Tuttlingen wird der Vereinbarung, ein Drittel der Kosten für die Behelfsbrücke über die L277 zu übernehmen, nun doch zustimmen. Das hat Oberbürgermeister Michael Beck in einer E-Mail an Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer erklärt. Damit endet plötzlich ein monatelanges Hickhack, wie hoch der Anteil der Stadt an den Kosten für das provisorische Bauwerk sein soll. Allerdings gibt es noch eine Hintertür.

Tuttlinger Umdenken dauert 38 Minuten

Mitten in die Haushaltsberatungen des Tuttlinger Gemeinderats platzte die Nachricht aus Freiburg. In einer E-Mail forderte Schäfer die Stadt auf, eine verbindliche Erklärung zur Kostenübernahme bis zur übernächsten Gemeinderatssitzung abzugeben. Dies sei „eine Voraussetzung dafür, dass das Projekt Behelfsbrücke weiterverfolgt werden könne“, heißt es in der Mail.

Die Antwort aus Tuttlingen ließ nur 38 Minuten auf sich warten. „Ich werde dem Gemeinderat vorschlagen, die von Ihnen vorgelegte Erklärung mitzutragen“, schrieb Beck an Schäfer. Die unterschriebene Erklärung werde baldmöglichst nach Freiburg geschickt.

Langes Gezerre endet

Damit endet ein langes Gezerre darum, wie viel Geld die Stadt Tuttlingen zur Behelfsbrücke beisteuern soll. Auslöser der Irritationen war die Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) von Anfang Oktober gewesen, dass sich das Land, der Landkreis und die Stadt geeinigt hatten, jeweils ein Drittel der Kosten zu tragen.

Die Höhe war damals mit rund zwei Millionen Euro angesetzt worden. In der Folge hatte OB Beck mehrfach betont, „deutlich weniger als eine Million Euro“ für ein provisorisches Bauwerk bezahlen zu wollen.

Dies sorgte für Irritationen, dem Verdacht, in der Kommunikation zwischen RP und Stadt sei etwas schiefgelaufen und letztlich der Drohung aus Freiburg.

Für RP ist Kostenkalkulation jetzt belastbar

Das Regierungspräsidium hatte die Vereinbarung am Montag noch einmal an Stadt und Kreis zugeschickt, mit der dringenden Aufforderung, diese zu unterzeichnen. Der Kreistag hatte dies bereits Ende Oktober gemacht - allerdings mit der Einschränkung, die Stadt müsse auch zustimmen.

Weil der Tuttlinger Gemeinderat am 13. November die Zustimmung nicht erteilt hatte, legte Freiburg noch einmal nach. Und verwies darauf, dass die Kostenkalkulation von 2,4 Millionen Euro für den Bau einer Behelfsbrücke in den Jahren 2025/26 durchaus belastbar sei.

Was passiert wenn...?

Was passiert, wenn die Kosten doch größer sein werden, ist noch unklar. Nach Informationen unserer Zeitung geht die Stadt wegen der Fortschreibung der Kosten von gut drei Millionen Euro aus, die für das Bauwerk auf den Tisch gelegt werden müssten.

Dass Tuttlingen dann noch ausschert, ist prinzipiell möglich. Denn, so teilt das RP mit: „Selbstverständlich enthalte die vorgelegte Vereinbarung im Interesse aller Vertragsparteien eine Ausstiegsklausel für den Fall wesentlicher Kostenerhöhungen.“

Neubau? Schon bei der Prüfung winkt das RP ab

Vom Tisch ist aber der Neubau einer Brücke neben der zu sanierenden L277-Brücke. Schon der Prüfung erteilt das RP eine Absage. „Das Land stehe vor der großen Herausforderung, jedes Jahr bis zu 100 der insgesamt 7300 Brückenbauwerke im Land zu ertüchtigen oder neuzubauen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein „Neubau in Parallellage“ wäre mit einem deutlich höheren Untersuchungs-, Abstimmungs- und Planungsaufwand verbunden, zumal die Landesstraße über rund 600 bis 700 Meter eine neue Streckenführung bräuchte. Zudem ließen sich tiefe Eingriffe in schützenswerte Natur nicht vermeiden.

„Aus unserer Sicht ist es deshalb wenig zielführend, in eine vertiefte, zeitintensive Kostenberechnung für eine Variante einzusteigen, die angesichts der begrenzten personellen und zeitlichen Ressourcen faktisch nicht mehr zur Diskussion steht“, sagte Schäfer.

Dem Bau einer Behelfsbrücke in Tuttlingen habe das Landesverkehrsministerium nur zustimmen können, da das vom Land übernommene Drittel in etwa dem Betrag entspricht, der durch die Ertüchtigung der Umleitungsstrecken für die Zeit der Vollsperrung entstehen würde. Zudem hatten sich Landkreis und Stadt bereit erklärt, die planerischen Vorarbeiten zu erbringen.