Bebauungsplan zum Kindergarten Holderstöckle liegt zur Besichtigung aus

Die Stadt Tuttlingen plant den Neubau eines Kindergartens am Holderstöckle. Der dafür nötige Bebauungsplan wird von Freitag, 24. November, bis 12. Januar öffentlich ausgelegt. Außerdem gibt es am Donnerstag, 30. November, 17 Uhr einen öffentlichen Erörterungstermin in der Aula der Grundschule im Holderstöckle.

Der Bereich des Bebauungsplans „Holderstöckle Teil I ‐1. Änderung“ grenzt unmittelbar an die Sporthalle der Grundschule Holderstöckle an. Geplant ist dort ein fünfgruppiger Kindergarten in einem zweistöckigen Gebäude. Dort soll außerdem eine Mensa untergebracht werden, die sowohl der Grundschule als auch dem Kindergarten zu Verfügung stehen soll. Das teilt die Stadt mit.

Die Stadt Tuttlingen will mit dem Neubau des Kindergartens dringend benötigte Betreuungsangebote schaffen. Außerdem sollen dort die Gruppen des Kindergartens „Hinter Aspen“ während der Sanierungsphase untergebracht werden.

Die Bürger können sich nun über den Bebauungsplan im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung von Freitag, 24. November, bis zum 12. Januar 2024 informieren. Während dieser Zeit hängen die Unterlagen während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung im Rathaus, Ebene 2, im Schaukasten sowie auf Stellwänden neben den Zimmern R.2.20 und R.2.22 aus. Gleichzeitigt können die Unterlagen auch unter www.tuttlingen.de/bebauungsplaene eingesehen werden.

Am Donnerstag, 30. November, können Bürger ab 17 Uhr ihre Bedenken zum Vorhaben in der Aula der Grundschule im Hölderstöckle mitteilen.