Schließungen, Sanierungen, Neueröffnungen. Der Tuttlinger Einzelhandel ist im ständigen Wandel. Ganz besonders Kosmetikstudios sind in den vergangenen Monaten aus der Erde gesprießt.

Viele neuen Schönheitssalons

In Tuttlingen dreht sich alles um die Schönheit — zumindest wenn man den Neueröffnungen der vergangenen Wochen und Monate glaubt. Denn nachdem bereits im Juni die Beautysalons „Bombshell“ in der Gartenstraße und der Kosmetiksalon „Beauty Aesthetics“ in der Oberamteistraße eröffnet haben, geht es aktuell genau so weiter.

Bereits seit Februar betreibt Laura Tandogan ihr Beautysalon in der Donaustraße. (Foto: Lisa Klebaum )

Auch ein paar Straßen weiter in der Donaustraße dreht sich alles ums Thema Schönheit. Bereits am 1. Februar hat Inhaberin Laura Tandogan dort ihr Studio „LT Hairless Skin“ eröffnet. Im Programm: Dauerhafte Haarentfernung, Brow und Lashlifting, Zahnbleaching und verschiedene Gesichtsbehandlungen. Es ist das zweite Studio der Inhaberin. Ihr erstes betreibt Laura Tandogan in Villingen–Schwenningen.

In eine ähnliche Richtung geht auch Ali Mimuhieddine mit seinem Friseur– und Barbershop „Golden Cuts“ in der Jägerhofstraße 5. Anfang des Monats haben er und sein Team Eröffnung gefeiert. Dabei ist es nicht der erste Salon des Tuttlingers. Zuvor war er mit seinem Geschäft unter gleichem Namen in der Königstraße.

(Foto: Lisa Klebaum )

„Die Räumlichkeiten in der Jägerhofstraße sind allerdings viel passender“, sagt er und ergänzt: „Der Standort ist besser — wir sind jetzt zentraler — und die Räumlichkeiten an sich sind auch schöner aufgeteilt.“

Andreas Kohler vermietet seit dem 1. August Lagerräume. (Foto: Lisa Klebaum )

Eine ganz andere Sparte bedient Andreas Kohler. Er bietet insgesamt 292 Lagerboxen unterschiedlichster Größen unter dem Namen „KL–Selfstorage“ an. Dabei handelt es sich um Lagerräume für privat und Gewerbe, in der Dr. Karl–Storz–Straße 9 in Tuttlingen. Eröffnet hat er am 1. August.

Vom Homeoffice zurück ins eigene Studio

Auch in der Stadtkirchstraße 14 hat ein neues Geschäft eröffnet. Genauer gesagt ein Fotostudio. Inhaberin ist Julia Davina Fritz. Sie hatte bereits vor einigen Jahren ihre Studios in der Innenstadt — erst in der Unteren Hauptstraße, danach in der Donaustraße. Zuletzt hatte sie ihr Studio in den eigenen vier Wänden.

Mein erstes eigenes Studio in der Unteren Hauptstraße habe ich vor zehn Jahren aufgemacht. Julia Davina Fritz

Und nun eben in der Stadtkirchstraße. Denn: „Ein eigenes Studio macht schon sehr viel mehr Spaß als Homeoffice“, sagt sie. In dem Business ist sie längst nicht mehr neu. „Mein erstes eigenes Studio in der Unteren Hauptstraße habe ich vor zehn Jahren aufgemacht“, sagt sie. Eine große Eröffnungsfeier in den neuen Räumlichkeiten hatte sie bislang noch nicht, allerdings kann man Termine bereits bei ihr buchen.