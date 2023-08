Aktuelle Übersicht

Baustellen in Tuttlingen: So weit sind die Vorhaben

Tuttlingen / Lesedauer: 6 min

Baustelle überall! Oder? Wo es in Tuttlingen Baustellen gibt, und wie lange noch. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa )

An vielen Straßen müssen Autofahrer derzeit Umleitungen in Kauf nehmen, weil gebaut wird. Einige Projekte sind im Endspurt, an anderen Stellen dauert es dafür länger.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 17:00 Von: Ingeborg Wagner, Lisa Klebaum, Dorothea Hecht