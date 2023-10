Wer bekommt von der Stadt ein Grundstück zum Bebauen? Dazu hat das Rathaus jetzt den bisherigen Kriterienkatalog überarbeitet. Kriterien sollen zum Beispiel der Familienstatus oder die Zahl von Kindern sein. Den Ortschaftsräten Möhringen und Nendingen fehlt dabei aber ein wichtiges Element: das Ehrenamt.

Deshalb wollen beide Gremien der neuen Richtlinie nur zustimmen, wenn das Engagement in Vereinen mit aufgenommen wird. Für die Verwaltung eine knifflige Aufgabe, denn die Kriterienliste muss rechtssicher sein, und da herrschte zuletzt noch Unsicherheit, auch wegen EU-Rechts gegen Diskriminierung.

Land legt neuen Katalog vor

Auf Landesebene hat nun eine Arbeitsgruppe der CDU-Landtagsfraktion und des Gemeindetags Baden-Württemberg einen Kriterienkatalog vorgelegt, an dem sich Kommunen bei der Bauplatzvergabe rechtssicher orientieren können sollen. Ehrenamt in wichtigen Positionen ist darin auch als Kriterium enthalten.

Wo anfangen, wo aufhören? Anja Hirsch und Jürgen Fischer

Bislang umfasste die städtische „Richtlinie zur Vergabe von Baugrundstücken“ drei Seiten ‐ der aktuelle Vorschlag satte 22. Im Technischen Ausschuss gab es dafür Kritik an ausufernder Bürokratie, aber dennoch einen Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat.

Der Möhringer Ortschaftsrat war da nun aufmüpfiger und stimmte einstimmig einem Antrag von Mitglied Susi Hein zu, die forderte, dass ehrenamtliches Engagement ‐ in welcher Form auch immer ‐ als Kriterium aufgenommen wird. Der Ortschaftsrat Nendingen schloss sich dieser Auffassung in seiner Sitzung ebenso einhellig an.

Was genau ist Ehrenamt?

Der Abstimmung war eine lange und intensive Diskussion vorangegangen, wie das Kriterium Ehrenamt aussehen könnte. Verschafft eine einfache Vereinsmitgliedschaft einen Vorteil, wenn es darum geht, dass die Stadt Baugrundstücke verkauft? Aktive oder passive Mitgliedschaft? Oder muss es eine Vorstandstätigkeit sein? Oder ein anderes Engagement, beispielsweise das eines Jugendtrainers im Sport? Ist die Tätigkeit bei der Feuerwehr mehr wert als die im Musikverein?

Stadt-Mitarbeiterin Anja Hirsch und Kämmerer Jürgen Fischer sehen da das Problem, wie „Ehrenamt“ genau zu definieren ist: „Wo anfangen, wo aufhören?“ Und sie verweisen auf die geltende Rechtsprechung, die da ebenso kritisch sei.

Am Ende entscheidet das Los

In der Sitzung der Ortschaftsräte konnten die Fragen nicht beantwortet werden. Im Detail werde es knifflig, erkannte auch Ortsvorsteher Günther Dreher. Er nannte das Beispiel zweier Möhringer, die sich um Grundstück bewerben und am Ende die gleiche Punktzahl haben: „Der eine kommt nur aus dem Städtle, der andere ist bei der Feuerwehr, sitzt im Ortschaftsrat und ist bei den Nachtwächtern ‐ und dann entscheidet das Los?! Das wäre hart!“

Manchmal sind wir nicht eine Stadt, sondern nur ein Anhängsel. Franz Schilling

Hintergrund der Debatte war auch die Frage um die Teilorte, die Hannes Hein aufgeworfen hatte: Darf die öffentliche Hand Bürger aus den Teilorten bevorzugen, wenn es um Grundstücke aus eben jenen Teilorten geht?

Das Rathaus meint: Nein - und bezieht sich auf ein Verwaltungsgerichtsurteil. Das hieße auch: Ein ehrenamtlich tätiger Bürger aus der Tuttlinger Kernstadt müsste in Möhringen oder Nendingen einem Stadtteil-Ansässigen ohne ein solches Engagement vorgezogen werden.

Schwieriges Verhältnis zwischen Tuttlingen und den Teilorten

„Rein rechtlich sind wir Tuttlinger!“ stellte Dreher in dem Zusammenhang ‐ leicht seufzend ‐ fest, und erntete dafür Lacher. Zugehörigkeit war auch in Nendingen Thema: „Manchmal sind wir nicht eine Stadt, sondern nur ein Anhängsel“, meinte Ortsvorsteher Franz Schilling. „Wenn wir wirklich eine Stadt wären, wäre vieles viel einfacher, auch die Beziehung nach Tuttlingen.“

Die rechtlichen Fragen rund ums Ehrenamt muss die Verwaltung nun klären ‐ und kämpft dabei mit dem Zeitdruck, dass das Thema bereits am Montag, 23. Oktober, im Gemeinderat aufgerufen wird. Zur Eile besteht konkreter Anlass ‐ im Baugebiet Thiergarten stehen Bauflächen zum Verkauf an, und die potenziellen Bauherren wollen loslegen.