Gegen 5.30 Uhr ist die Nacht in Tuttlingen vorbei. Zahlreiche Landwirte haben sich in den frühen Morgenstunden getroffen, um gegen die geplanten Subventionskürzungen zu demonstrieren.

Vor allem am Karl-Storz-Kreisverkehr in Tuttlingen läuft der Verkehr am frühen Montagmorgen nur noch schleppend. Landwirte und vereinzelt auch Speditionen blockieren mit Traktoren und anderen großen Fahrzeugen den Verkehr. Auch an der B14 in Richtung Hühnerhof-Kreisel wird protestiert.

Zwei Gruppen sind unterwegs

„Wir sind in zwei Gruppen aufgeteilt“, erzählt der Tuttlinger Landwirtschaftsmeister Ulrich Diener. Die größere Gruppe sei heute Morgen Richtung Emmingen unterwegs.

Er selbst würde am heutigen Montag nicht mit dem Traktor mitfahren. „Ich begleite die Demonstration mit dem Auto und koordiniere die einzelnen Gruppen“, sagt er.

Ganz zum Stoppen kommt der Verkehr zwar nicht, trotzdem fließt es nur sehr langsam. „Wir fahren aus dem Kreisverkehr in die Nendinger Allee und über die Ludwigstaler Straße zurück in den Kreisverkehr“, sagt Diener.

Pünktlich zur Arbeit? Das wird schwierig

In der Schlange von Nendingen kommend steht auch Florian Stein, der seit 5.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit ist. „Ich stehe hier schon ewig und bin mir sicher, dass ich nicht pünktlich zur Arbeit komme. Dass grade so ein wichtiger Knotenpunkt blockiert ist, ärgert mich tierisch“, sagt er.

Wer von Nendingen kommt, muss mit Wartezeiten rechnen. (Foto: Lisa Klebaum )

Ganz anders sieht das Andrea Weiß, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs ist: „Ich finde es richtig gut, dass die Landwirte zusammenstehen. Ohne den Protest würde die Regierung vermutlich gar nicht merken, was schief läuft. Da stehe ich auch gerne im Stau“, sagt sie.

Demo dauert bis 20 Uhr

Bis 20 Uhr soll die Demonstration andauern. Insgesamt seien im Landkreis rund 150 bis 200 Landwirte unterwegs. Auch an anderen Stellen im Landkreis wird demonstriert, bei Trossingen etwa auf der B 523. Besonders betroffen ist Emmingen-Liptingen. Hier konzentrieren sich die Landwirte auf die Kreisverkehre der Bundesstraßen B14, B311 und B491.

Die Forderungen auf den Protestplakaten sind klar formuliert. (Foto: Lisa Klebaum )

Ab 12 Uhr gibt es am Alpenpanorama in Liptingen eine Kundgebung mit den beiden CDU-Land- und Bundesabgeordneten Guido Wolf und Maria-Lena Weiss. Da sollen dann alle demonstrierenden Landwirte zusammenkommen. Um 16 Uhr ist ein Traktor-Korso zwischen Spaichingen und Hausen ob Verena geplant.