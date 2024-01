Die Proteste gehen weiter. Am Freitagnachmittag ist eine Korso aus Traktoren, Lieferwagen und Autos hupend durch Tuttlingen gefahren. Viele Bauern und Handwerker wollten damit gegen politische Vorgaben demonstrieren, die ihnen nicht passen.

Es geht nicht mehr nur um den Abbau der Steuererleichterungen beim Agrardiesel, der den Landwirten zu schaffen macht. Handwerksbetriebe hatten sich dem Protest angeschlossen, um zunehmende Vorschriften und Bürokratie anzuprangern, die für Selbstständige oft schwer zu stemmen seien. Themen sind auch die CO2-Abgabe und die steigende Lkw-Maut.

Zwischen 300 und 400 Fahrzeuge unterwegs

Etwa 200 Fahrzeuge waren am Freitag angemeldet. Die Polizei schätzt, dass etwa 300 in Tuttlingen unterwegs waren. Stadtrat Ulrich Diener, der die Demo angemeldet hatte, geht sogar von 400 aus.

Der Korso verlief friedlich, sagte Jan Rottler vom Tuttlinger Polizeirevier. Rettungswagen seien problemlos durchgekommen.

Allerdings fuhren die Teilnehmer nicht ganz so koordiniert wie bei Terminen in den Vorwochen. Einige Fahrzeuge nahmen eine andere Route. „Das liegt vermutlich daran, dass sich Gruppen gebildet haben“, sagt Rottler. Nicht alle Fahrzeuge seien von der Aufstellung in der Möhringer Vorstadt bis nach Nendingen dabei gewesen. Andere Teilnehmer kamen von der Stuttgarter Straße aus dazu.

Privatfahreuge mit Deutschlandflaggen

Auch einige Privatfahrzeuge mit Plakaten und Deutschlandfahnen waren darunter. Gegen Deutschlandfahnen sei prinzipiell nichts einzuwenden, sagt Diener. Er freue sich über die Solidarität, wolle aber keinesfalls, dass die Proteste unterwandert würden.

Ein Teilnehmer, offenbar mit der Aufschrift „Grundrechte zurück“, sei deshalb der Polizei gemeldet worden. „Wir sind echte Demokraten und wollen demokratisch weiterleben“, so Diener. Einzelne Teilnehmer wie diese seien dabei gewesen, bestätigt auch Handwerker und Stadtrat Michael Meihack. Den Großteil hätten aber, wie beabsichtigt, Handwerker ausgemacht. „Das war stark!“

Die Fahrzeugschlange zog sich am Tuttlinger Ortsausgang von der Nendinger Allee auf Höhe des Bauunternehmens Storz bis zur Steinbruchkurve auf der L277. In Nendingen schloss sich eine Kundgebung und ein Mahnfeuer an.