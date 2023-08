Bauarbeiten auf der Gäubahn

(leu) — Seit einigen Monate fährt auf der Gäubahn kein Zug mehr. Anlass sind die Ausbauarbeiten der Strecke bei Horb. Die Deutsche Bahn nutzt die Unterbrechnung aber auch für weitere Sanierungen — zum Beispiel im Abschnitt zwischen Tuttlingen und Hattingen. Das betrifft die Trasse zwischen Möhringen–Gänsäcker und dem Hattinger Viadukt. Hier modernisiert die Bahn auf einer Strecke von rund zwei Kilometern drei Stützwände, erklärt eine Bahn–Sprecherin in Stuttgart auf Gränzbote–Anfrage. Die Stückwände werden mit Hilfe einer Spritzbetonschale und Ankerpfählen rückverankert. Parallel erneuert die Bahn in diesem Abschnitt eine sogenannte Gleislängsentwässerung, wofür Schienen und Schwellen zunächst aus– und im Anschluss wieder eingebaut werden. Die Schienen werden derzeit am Rande der Baustelle zwischengelagert. Die DB nutzt die Sperrung auf dem Abschnitt Tuttlingen– zudem, um ab dem 1. Oktober im Bahnhof Tuttlingen drei Weichen zu erneuern.

Aufgrund der Arbeiten ist die Gäubahn Bahn–Angaben zufolge noch bis zum 26. Oktober für den Fernverkehr zwischen Horb und Singen gesperrt. Seit einigen Monate fährt auf der Gäubahn kein Zug mehr. Anlass sind die Ausbauarbeiten der Strecke bei Horb. Die Deutsche Bahn nutzt die Unterbrechnung aber auch für weitere Sanierungen — zum Beispiel im Abschnitt zwischen Tuttlingen und Hattingen. Das betrifft die Trasse zwischen Möhringen–Gänsäcker und dem Hattinger Viadukt. Hier modernisiert die Bahn auf einer Strecke von rund zwei Kilometern drei Stützwände, erklärt eine Bahn–Sprecherin in Stuttgart auf Gränzbote–Anfrage. Die Stückwände werden mit Hilfe einer Spritzbetonschale und Ankerpfählen rückverankert. Parallel erneuert die Bahn in diesem Abschnitt eine sogenannte Gleislängsentwässerung, wofür Schienen und Schwellen zunächst aus– und im Anschluss wieder eingebaut werden. Die Schienen werden derzeit am Rande der Baustelle zwischengelagert. Die DB nutzt die Sperrung auf dem Abschnitt Tuttlingen–Hattingen zudem, um ab dem 1. Oktober im Bahnhof Tuttlingen drei Weichen zu erneuern.

Aufgrund der Arbeiten ist die Gäubahn Bahn–Angaben zufolge noch bis zum 26. Oktober für den Fernverkehr zwischen Horb und Singen gesperrt. Für den Spätsommer und Herbst kündigt die Bahn zudem auf der Schwarzwaldbahn Arbeiten an, die mit Sperrungen verbunden sind. Das betrifft den Abschnitt Immendingen — Singen vom 19. bis zum 21. August (Ersatzverkehr mit Bussen). Vom 28. Oktober bis zum 3. November ist dann die Strecke Immendingen — Tuttlingen gesperrt; die DB setzt auch hier Busse ein.