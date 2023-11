Die Stadt Tuttlingen fördert ab Montag, 13. November, Balkonsolarkraftwerke. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist das entsprechende Förderprogramm nun fertig. Dabei werden maximal 250 Euro Zuschuss für zwei Module ausgezahlt, die Anträge können online gestellt werden.

Photovoltaikanlagen für den Balkon sind günstig, vergleichsweise einfach zu montieren und bieten sich auch für Mietwohnungen an. Zwar können sie mit einer Höchstleistung von 600 oder 800 Watt (je nach Modell und wenn die Sonne scheint) nicht einen kompletten Haushalt mit Strom versorgen, aber Spitzen abfangen. Deshalb beschloss der Gemeinderat im März 2023, ein entsprechendes Förderprogramm aufzulegen.

Für Leute ohne Einfamilienhaus

„Nicht jeder kann als Besitzer eines Einfamilienhauses ein ganzes Dach mit PV-Anlagen ausstatten“, so Oberbürgermeister Michael Beck damals, „hier sind Balkonkraftwerke eine gute Ergänzung ‐ auch wenn sie von der Leistung natürlich nicht an eine große PV-Anlage heran kommen. Aber für die Energiewende ist jeder Beitrag wichtig.“

Förderfähig sind laut Stadt Tuttlingen Module in Privathaushalten, die Förderung beträgt pauschal 125 Euro brutto pro Solarmodul und ist begrenzt auf eine Maximalförderung von 250 Euro brutto. Alles in allem stehen dafür 10 000 Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Bewilligt werden die Förderungen, so lange Geld in diesem Topf ist. Die Zuschussbewilligung erfolgt in der Reihenfolge der Antragseingänge, sofern die Voraussetzungen für die Förderung erfüllt werden.

Preise gesunken

Balkonkraftwerke sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Nach Lieferschwierigkeiten in den Vorjahren sind sie inzwischen wieder gut verfügbar, auch viele Discounter haben sie im Angebot. Die Preise sind stark gesunken. Günstige Modelle gibt es für weniger als 400 Euro, oft müssen allerdings Montagepakete noch dazugekauft werden. Teurere Anlagen liegen bei 600 bis 800 Euro.

Hier gibt's weitere Informationen und den Antrag: www.tuttlingen.de/Balkonsolarkraftwerke