Auf der B14 zwischen Tuttlingen und Wurmlingen brauchen Autofahrer weiter Geduld. Die Baustelle verzögert sich weiter.

Das Regierungspräsidium Freiburg hatte eigentlich angekündigt, dass die B14 zwischen Tuttlingen und Wurmlingen Ende August wieder freigegeben werden könne. Nun hat laut Mitteilung der Behörde ein Breitbandkabel den Terminkalender durcheinandergebracht. Beim Einbau der Leitplanken sei dieses Kabel beschädigt worden, sodass es repariert und umverlegt werden musste.

Auch die Rückstellung der Ampel an der Kreuzung zur Stuttgarter Straße und der B523 auf Regelbetrieb erweise sich als wesentlich aufwendiger als erwartet. Laut Regierungspräsidium verzögert sich die Verkehrsfreigabe deshalb. Die Behörde kündigt an, alle Arbeiten sollten am Montag, 4. September, spätabends abgeschlossen werden. Damit könne der Verkehr am Dienstag, 5. September, frühmorgens wieder fließen.

Weitere Arbeiten folgen: Der Rückbau der provisorischen Umfahrung des Kreisverkehrs in Wurmlingen ist laut Mitteilung im Herbst vorgesehen. Die Außenstelle Donaueschingen des Regierungspräsidiums bittet um Verständnis für die weitere Verzögerung.