[“ B“ „ Tuttlinger Blickpunkte"]

Eine Stadtführung zu bekannten und unbekannten Tuttlinger Orten gibt es am Freitag, 5. April, um 18 Uhr. Treffpunkt ist am Rathaus-Haupteingang. Die Stadt Tuttlingen hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick erwarten würde, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung. Obwohl die Stadt von der Industrie geprägt ist, gibt es im Stadtkern einiges zu erkunden. Sehenswert sind laut Mitteilung nicht nur der quadratisch angelegte Marktplatz und die darum platzierten Quartiere mit dem schönen Rathaus, sondern auch die Donau, die prunkvolle Stadtkirche oder das Alte Krematorium.

Bei der Führung „Tuttlinger Blickpunkte“ hat man die Gelegenheit, all diese Schätze zu entdecken und zu erleben und wird bekannte, aber auch viele versteckte Blickpunkte der Stadt kennen lernen. Dazu gibt es Geschichte und „Gschichtle“.

Stadtführerin Angelika Bender wird zu versteckten Schätzen führen. Einheimische und Besucher sind gleichermaßen dazu eingeladen. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene fünf Euro. Auf der Homepage der Stadt Tuttlingen (Rubrik Stadtführungen) kann man sich bereits anmelden und ein Eintrittsticket buchen. Kinder nehmen kostenfrei an der Führung teil. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu Stadtführungen gibt es außerdem bei der Stadt Tuttlingen, Tourismus, unter der Telefonnummer 07461/99-340 oder unter www.tuttlingen.de.