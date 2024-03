Fast 700 Millionen Euro hat Medizintechnik-Konzern B. Braun im vergangenen Jahr in Gebäude investiert. Weitere Millionen Euro wird das Melsunger Unternehmen in den nächsten Jahren auch für eine neue Fabrik von Aesculap in Tuttlingen ausgegeben. Das sagte Anna Maria Braun, Vorsitzende des Vorstands von B. Braun, bei der Bilanzpressekonferenz.

Melsungen wartet auf genaue Planung für Erweiterung

„Es ist klar, dass wir den Entwicklungsschritt brauchen“, sagte die 44-Jährige, machte aber klar, dass die Zustimmung von B. Braun-Vorstand und Aufsichtsrat noch aussteht.

So könnte die neue Fabrik von Aesculap aussehen. (Foto: Aesculap )

„Wir warten noch auf die Detailplanung“, verriet Braun. Letztlich sei man aber über die positive Entwicklung von Aesculap froh, weshalb auch mit einem Ja für die Neubaupläne gerechnet werden darf.

Aesculap steigert Umsatz

Mit einem Umsatz von 2,164 Milliarden Euro hatte die Tuttlinger Chirurgiesparte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 108 Millionen Euro gesteigert. Das Plus von 5,2 Prozent war im Vergleich zu den anderen Sparten Hospital Care (3,4 Prozent) und Avitum (minus 0,7 Prozent) der höchste Zugewinn.

Das ist ein großes Thema. Deshalb haben wir auch eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der Frage beschäftigt, wie die Schichtarbeit der Zukunft aussieht. Anna Maria Braun

Zum Gesamtumsatz von 8,7 Milliarden Euro des B. Braun-Konzerns hat Aesculap, das vor allem bei Instrumenten, Implantaten, bildgebenden Systemen und Nahtmaterialien gute Zahlen vorwies, wieder rund ein Viertel beigetragen.

Profitieren die Mitarbeiter vom Konzern-Erfolg?

Ob die Mitarbeiter an dem Erfolg des vergangenen Jahres beteiligt werden, konnte Braun noch nicht sagen. Darüber werde noch entschieden.

Braun geht aber davon aus, dass sich die Beschäftigtenzahlen bei B. Braun (weltweit aktuell 63.000 Beschäftigte) in 2024 leicht erhöhen werden. Bei Aesculap in Tuttlingen waren zum Jahreswechsel mehr als 3500 Frauen und Männer in Arbeit.

Arbeitsgruppe entwickelt Schichtarbeit der Zukunft

Sorgen, dass es problematisch werde, Mitarbeiter für die Produktion zu gewinnen, hat die Vorstandsvorsitzende aber nicht. Natürlich würden die Arbeitswelten eines Bürojobs, der seit Corona die Möglichkeit von Homeoffice beinhaltet, und die Tätigkeit in der Produktion kollidieren.

„Das ist ein großes Thema. Deshalb haben wir auch eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der Frage beschäftigt, wie die Schichtarbeit der Zukunft aussieht“, sagte Braun.

Braun preist Jobs in der Produktion

Die Tätigkeit in der Produktion sei aber weiterhin sehr attraktiv, weil viel Wissen erforderlich sei. „Die Produkte werden ja nicht im stillen Kämmerlein entworfen. Bei der Entwicklung ist auch die Mannschaft an der Linie eingebunden, weil sie da die Idee mit dem Pragmatismus verbindet“, sagt Braun. Ihre Ambition sei es jedenfalls, „Medizinprodukte weiter in Deutschland fertigen zu können“.

Das ist für die Industrie die elegante Lösung, Arbeitsplätze abzubauen und ins Ausland zu verlagern Anna Maria Braun

Einer Arbeitszeitreduzierung in Form einer Vier-Tage-Woche erteilte sie eine deutliche Absage. „Eine Vier-Tage-Woche ist nur möglich, wenn der Patient bereit ist, auch nur an vier Tagen pro Woche krank zu sein. Ansonsten ist das für die Industrie die elegante Lösung, Arbeitsplätze abzubauen und ins Ausland zu verlagern.“

Zukunft liegt in Robotik und additiver Fertigung

In den Mittelpunkt des B. Braun-Konzerns rücken zunehmend Schlüsseltechnologien wie additive Fertigung von Implantaten durch 3D-Druck, die Nutzung von Künstlicher Intelligenz und der Robotik. „Das ist ein sehr spannendes Feld“, sagt Braun und führte beispielhaft das digitale Operationsmikroskop Aeos von Aesculap an.

Die Aesculap AG arbeitet verstärkt an digitalen Produkten. (Foto: B.Braun/Aesculap )

Dieses ermöglicht es dem Chirurgen bei aufrechter Körperhaltung präzise zu arbeiten. B. Braun verspricht sich davon einen deutlichen Umsatzzuwachs, der über den sonstigen Zahlen von Aesculap liegt.

Grundsätzlich wächst Aesculap nicht durch Zukäufe, sondern organisch. Jens von Lackum

Die Entwicklung im Bereich Robotik und Digitalisierung, in die bei Aesculap die Sparte New Ventures und die Firma Schölly Fiberoptics eingebunden sind, sei sehr gut, sagte Braun. Allerdings sei es auch noch ein Entwicklungsprojekt und das Operationsmikroskop Aeos nur der Startpunkt weiterer Entwicklungen. „In der Konstellation wie wir jetzt sind“, betonte Braun.

Weitere Zukäufe von Unternehmen hatte auch Jens von Lackum, Vorstandsvorsitzender von Aesculap, bereits ausgeschlossen. „Grundsätzlich wächst Aesculap nicht durch Zukäufe, sondern organisch. Wir investieren unser erwirtschaftetes Geld wieder in Forschung und Entwicklung“, hatte der Aesculap-Boss erklärt.