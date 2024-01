Das Teilnehmerfeld hochklassig, das Preisgeld enorm und die Spannung fast nicht mehr aushaltbar: Dem B.Braun-Cup des SC 04 Tuttlingen, der am Samstag ab 11 Uhr in der Mühlauhalle ausgespielt wird, fiebern die gemeldeten Teams schon entgegen. Die eindeutige Bestätigung dafür bekam Andreas Probst in der Nacht zu Donnerstag.

Beim Blick auf sein Mobiltelefon traute der Trainer des gastgebenden SC 04 seinen Augen nicht. Um 3 Uhr hatte der Coach der U19-Junioren des Freiburger FC ihm geschrieben, wie sehr sich sein Team auf den mit mehr als 4000 Euro dotierten Hallenwettbewerb freut. Allein der Sieger streicht die satte Summe von 2500 Euro ein. Die nächstplatzierten Teams erhalten 1000, 500 und 200 Euro für die Mannschaftskasse.

Beträge, die locken. Und dementsprechend hochklassig ist das Teilnehmerfeld. Als ranghöchster Vertreter hat sich der Oberliga-Zweite FC 08 Villingen gemeldet. Das Team aus der Doppelstadt macht sich als Zweiter sogar Hoffnungen, künftig in der Regionalliga kicken zu dürfen. In der Gruppe B haben es die 08er mit dem SC 04 Tuttlingen (Landesliga), der SpVgg Trossingen und der SG Schramberg/Sulgen - immerhin Erster und Zweiter der Bezirksliga - zu tun.

Von einem Selbstläufer für den Turnierfavoriten geht Probst nicht aus. Er erinnert sich, dass es ihm mit dem VfL Mühlheim in der Tuttlinger Halle auch schon gelungen sei, die Villinger zu besiegen. Deshalb hütet er sich auch davor, einen Favoriten für den Hallencup zu benennen. „Alle Teams haben doch mindestens fünf, sechs gute Kicker“, meint er. Soll heißen: Jeder kann irgendwie jeden schlagen.

Zumal die Rahmenbedingungen - im wahrsten Sinne des Wortes - den Kickern alles abverlangen werden. In der Mühlauhalle wird mit Rundbande gespielt. Zeit zum Durchschnaufen, wenn der Ball im Aus ist, gibt es eigentlich nicht. Und: „Die Mannschaft mit Ball ist immer in Überzahl“, sagt Probst - mit Augenzwinkern. Sollte kein Mitspieler frei sein, könne man immer noch mit der Umrandung des Feldes Doppelpass spielen.

Was man zudem nicht unterschätzen darf: Die Spieldauer ist mit 15 Minuten in der Halle vergleichsweise lang. „Das wird heftig. Wenn man nicht genug Spieler dabei hat, hält man das ein paar Spiele durch. Dann ist aber in den K.o.-Spielen die Luft raus“, mutmaßt Probst, der seine beiden Tuttlinger Teams mit je acht Feldspielern und einem Torwart aufgestellt hat. So könne man in Blöcken die Spielzeit gut aufteilen.

Die nominell erste Tuttlinger Mannschaft hat es in der Gruppe A mit dem Landesligisten ESV Südstern Singen zu tun. Mit dem früheren Villinger Torjäger Nedzad Plavci habe das Team den „Techniker vor dem Herrn“ in seinen Reihen - einen herausragenden Hallenspieler. Aber auch die Tuttlinger hätten ihre „Waffe“ dabei. Esad Kadric habe in Kroatien Futsal in der zweiten Liga gespielt. „Von dem bekommst du den Ball nicht weg“, lobt Probst.

Weitere Gegner in der ersten Gruppe sind Bezirksligist SV Wurmlingen und die U 19 des SSV Reutlingen. Die Junioren sind genauso wie das Team des Freiburger FC (Gruppe C) in der A-Jugend-Oberliga am Ball und keinesfalls zu unterschätzen. „Das sind alles Erwachsene und mit einem Landes- oder Verbandsliga-Team zu vergleichen“, sagt Probst.

Die dritte Gruppe ist neben den FFC-Talenten auch mit Landesligist VfR Stockach, dem A-Ligisten SV Worblingen und Bezirksligist SG Deißlingen/Lauffen bestückt. Das Turnier beginnt am Samstag ab 11 Uhr in der Mühlauhalle. Der Sieger soll gegen 18 Uhr (Finale ist für 17.40 Uhr geplant) feststehen. Der Ausrichter hofft auf zahlreiche Zuschauer, der Eintritt ist frei.