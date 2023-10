Wer ab Freitagnachmittag von Villingen-Schwenningen mit dem Auto nach Tuttlingen fahren will, muss möglicherweise Geduld und mehr Zeit mibringen. Der Grund: Die Bundesstraße 523 wird in Tuttlingen im Kreuzungsbereich mit der Stuttgarter Straße für 24 Stunden gesperrt. Die Umleitung erfolgt durch Wurmlingen.

Sonst gibt es im Winter bei Schnee Probleme

In dem Bereich sind „sehr starke Verdrückungen und tiefe Spurrillen“ vorhanden, wie die Gemeinde Wurmlingen mitteilt. Diese Schäden sollen noch vor dem Winter kurzfristig beseitigt werden, damit der Winterdienst auf der Bundesstraße ohne Probleme erfolgen kann.

Sperrung betrifft nicht die Fahrtrichtung zur Autobahn

In der Zeit von Freitag, 20. Oktober, 17 Uhr, bis Samstag, 21. Oktober, 17 Uhr, wird die Fahrbahn aus Richtung Villingen-Schwenningen nach Tuttlingen gesperrt. Die Fahrtrichtung aus Tuttlingen in Richtung Autobahn bleibt aber frei.

Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße 5920 durch Wurmlingen, über die Daimlerstraße und dann wieder auf die B14. Die Firma will die Arbeiten an der B523 vor allem in den Abendstunden ausführen.