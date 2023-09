Die Baustelle bei Wurmlingen hat Autofahrern zwischen Tuttlingen und Spaichingen viel Geduld abverlangt, seit Dienstag ist die Sperrung wieder aufgehoben.

Elf Wochen lang war gesperrt

Seit Mitte Juni war die B 14 zwischen Tuttlingen und Wurmlingen gesperrt, für ganze elf Wochen. Die Fahrbahndecke wurde erneuert, ebenso die Straßenentwässerung, die Leitplanken und der Fahrbahnrand. Autofahrer wurden durch Wurmlingen und über die B 523 umgeleitet, eine Baustellenampel wurde eingerichtet.

Eigentlich am 28. August beendet sein

Die Bauarbeiten hätten eigentlich schon am 28. August beendet sein sollen. Für Verzögerungen hatte ein Breitbandkabel gesorgt. Beim Einbau der Leitplanken sei dieses Kabel beschädigt worden, so dass es repariert und umverlegt werden musste. Das Regierungspräsidium hatte deshalb angekündigt, die Straße am 5. September wieder freizugeben — was nun auch geschehen ist.

Weitere Arbeiten folgen: Der Rückbau der provisorischen Umfahrung des Kreisverkehrs in Wurmlingen ist im Herbst vorgesehen.