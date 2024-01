Einkaufen, wenn die Läden geschlossen haben: In der Tuttlinger Innenstadt gibt es seit diesem Jahr zwei Automatenläden, von denen einer rund um die Uhr geöffnet ist. Auch wenn es dort überwiegend nur Ungesundes gibt, läuft das neue Einkaufsformat aus Sicht der Betreiber gut.

Am meisten gekauft wird nachts zwischen 22 und 3 Uhr: In dieser Zeit scheinen etliche Nachtschwärmer Lust auf Schokoriegel, Chips, asiatische Instantnudeln, Energydrinks oder bunte Süßgetränke zu bekommen und schlagen den Weg zum „Diggi 24 Smart Store“ ein.

Dieses gibt es seit dem Frühjahr im Vorraum der Post und Postbank an der Wilhelmstraße. Angenommen werde er sehr gut, sind die Betreiber, das Brüderpaar Lasse und Finn Hennerkes, nach einem knappen Dreivierteljahr zufrieden. Im Sommer sei der Umsatz allerdings besser gewesen als in den kälteren Monaten.

Gute Verkaufstage beim Stadtfest

Angesichts der vielen Verpflegungsstände fast schon verwunderlich: Die besten Verkaufstage im Automatenladen waren der Samstag und Sonntag beim Stadtfest. „Mehr als 100 Leute haben da eingekauft und zwar überwiegend nachts“, sagt Lasse Hennerkes.

Sie finden es eine coole Lösung, wenn sie nachts um eins noch unterwegs sind und etwas zu Essen oder zu Trinken möchten. Lasse Hennerkes

Eher jüngere Menschen seien es, die zum Kundenstamm zählen. „Sie finden es eine coole Lösung, wenn sie nachts um eins noch unterwegs sind und etwas zu Essen oder zu Trinken möchten“, sagt er.

Für einen trendigen Snack, wie etwa Crispy Schokobons, importiert aus dem Nahen Osten oder den USA, ließen sie dann schon auch mal zehn Euro für eine Packung springen.

Doch nicht nur Snacks und Getränke kann man sich aus den Automaten ziehen: Auch Hygieneartikeln wie Duschgel, Tampons oder Pflaster gibt es dort. Nicht so gut liefen allerdings die Heißgetränke: Ein entsprechender Automat ist schon wieder abgebaut. Dieser habe sich nicht bewährt, so Hennerkes.

Im September öffnete ein weiterer Laden

Das Unternehmen, das seit dem vergangenen Jahr seinen Firmensitz in Immendingen hat, habe mittlerweile „stark expandiert“. Nicht nur an der Tuttlinger Hochschule und im Aircraft Hotel im Gewerbepark Neuhausen ob Eck gibt es mittlerweile Automaten des „Diggi 24 Smart Store“ - auch in etlichen anderen Städten ist das Brüderpaar nun vertreten.

In der Unteren Vorstadt hat im September ein weiterer Automatenladen eröffnet. (Foto: Sabine Krauss )

Einen weiteren Automatenladen gibt es seit September auch in der Unteren Vorstadt. Dort hat Osman Yigitbay neben zwei weiteren Standorten in Reutlingen und Radolfzell das „Global Bites“ eröffnet und mit fünf Automaten ausgestattet.

Sieben Tage die Woche geöffnet

Das Geschäft hat sieben Tage die Woche geöffnet - von 6 bis 24 Uhr. Noch sei es zu früh, um eine Bilanz zu ziehen, meint er. Kunden gäbe es etliche, doch noch könne er nicht sagen, ob sich das Konzept rechne.

Dennoch plant Yigitbay für das nächste Jahr bereits das Aufstellen eines weiteren Automaten: Voraussichtlich wird es im „Global Bites“ dann auch Eis geben.

Fernab einer gesunden Ernährung

Doch: Fernab einer gesunden Ernährung setzen die Automatenläden bewusst auf Trends, die sich vor allem bei jüngeren Menschen gut verkaufen. So gibt es an beiden Standorten etwa Chips der US-Marke „Takis“ - ein Esstrend, der sich über das Internet verbreitet. Eine kleine Packung besonders scharfe Chips kostet im „Global Bite“6,50 Euro.

Essiggurken aus den USA sind ein Trend, der auch in Tuttlingen angekommen ist. (Foto: Sabine Krauss )

Ein Trend ist bei Yigitbay auch die „hot pickle“ - eine große schwarze Essiggurke, die es in mehreren Geschmacksrichtungen gibt und aus den USA stammt.

Auch Einmal-E-Zigaretten werden zwischen Schokoriegeln und Erdnüssen angeboten. Diese seien allerdings nicht für Kinder und Jugendliche gedacht, betont der Inhaber - und wer sie kaufen wolle, müsse beim Kauf seinen Personalausweis am Automaten durchziehen.

Betreuungsaufwand für Hochwertiges und Frisches

Dass sich derartige Läden in der Zukunft in Tuttlingen durchsetzen werden, glauben angestammte Einzelhändler wie etwa Uwe Schwartzkopf jedoch nicht.

Der Inhaber des Lebensmittelmarkts „Donaumarkt“ weiß: „Wer in Automaten etwas qualitativ Hochwertiges und Frisches anbieten möchte, hat einen hohen Betreuungsaufwand.“

Auch er habe vor einiger Zeit in Erwägung gezogen, sein Geschäft mit Automaten zu ergänzen, an denen rund um die Uhr eingekauft werden könnte. „Doch die hohen Investitionskosten und auch die Sorge vor Vandalismus haben mich letztendlich davon abgehalten“, sagt er.