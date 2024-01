Autofahrer aufgepasst: Am Mittwochmorgen können die Straßen im Kreis Tuttlingen extrem glatt werden, wenn auf die gefrorenen Böden Regen fällt. „Damit bildet sich sofort eine Spiegelfläche“, prophezeit der Tuttlinger Wetterexperte Jürgen Hieber. Besonders eindringlich warnt er ältere Menschen.

Das kann sekundenschnell passieren

Denn das Eis macht vor Geh- und Radwegen nicht halt. Dadurch besteht die Gefahr, auszurutschen und sich dabei etwas zu brechen.

Vor allem in den frühen Morgenstunden des Mittwochs sollen die Schneeschauer, die in der Nacht einsetzen, durch die steigenden Temperaturen zu Regen werden.

Falls noch nicht gestreut ist, könnte das auf dem gefrorenen Untergrund sehr gefährlich werden. Hieber: „Vorsicht, denn es kann von einer Sekunde auf die andere glatt sein.“

Das rät die Polizei

Die Polizei rät dazu, später mit dem Auto loszufahren. „Nach Möglichkeit erst dann, wenn der Bauhof oder die Straßenmeisterei auch die Chance hatten, die Straße zu streuen“, meint Matthias Wörner, Revierleiter in Tuttlingen.

Wir sind im Vollbereitschaftsmodus. Gerd Rudolf

Momentan sei es noch schwierig, die Lage abschließend zu beurteilen, weil sich das Wetter auch noch - und wenn es nur ein paar Grad sind - ändern könnte. Aber sollte Blitzeis drohen, dann wäre es für Berufstätige vielleicht auch ratsam, „ganz zu Hause im Homeoffice zu bleiben“.

Der Bauhof schaut voraus

„Wir rechnen damit, dass was auf uns zukommt“, sagt Gerd Rudolf, Leiter des Tuttlinger Bauhofs. Zwar werde die konkrete Einsatzplanung erst einen Tag vorher gemacht, wenn die Wetterprognose genauer ist.

Klar ist aber: Der Bauhof ist ab 3 Uhr auf den Straßen unterwegs, um die Lage zu beurteilen und notfalls weitere Mitarbeiter in Gang zu setzen.

„Wir sind im Vollbereitschaftsmodus“, sagt Rudolf, heißt: Sollte die Lage witterungstechnisch schwierig sein, werden bis zu 60 städtische Angestellte Schnee und Eis beseitigen.

Erst kommen die Hauptachsen dran

Dabei geht der Bauhof nach einem Stufenplan vor. Zunächst werden die für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wichtige Straßen gestreut oder geräumt. „Das sind die Hauptachsen und alle Straßen, die der ÖPNV befährt“, sagt Rudolf.

Danach folgen die wichtigeren Straßen in den Wohngebieten und in der dritten Stufe die kleineren Straßen. Was Wörner bereits andeutet, unterstreicht Rudolf. Es mache keinen Sinn, loszufahren, wenn das Streufahrzeug gerade erst durch ist. „Wir streuen und dann heißt es: Feuer frei. Das klappt nicht.“

Schließlich braucht das Salz auch Zeit, um die Eisschichten aufzutauen. Und wenn die Temperaturen zu niedrig sind, kann es sein, dass der Bauhof einen aussichtslosen Kampf kämpft.

Belastungsgrenze für alle Beteiligten

Rudolf hat bei solchen Einsatz die Gesundheit aller Beteiligten im Blick hat. „Wir gehen an unsere Belastungsgrenze. Aber auch unsere Mitarbeiter müssen morgens heil zum Bauhof hinkommen und abends wieder nach Hause zurück.“

Wir müssen aber bei Eis auch erst einmal zu den Einsatzorten hinkommen. Matthias Wörner

Darauf verweist auch die Polizei. Bei Blitzeis mit zahlreichen Unfällen könne man noch einige Streifen mehr einsetzen. „Wir müssen aber bei Eis auch erst einmal zu den Einsatzorten hinkommen“, gibt Wörner zu bedenken.

Deshalb könne es sein, dass Unfallbeteiligte länger auf eine Streife warten muss. Oder: „Sie regeln das selbst oder kommen später zur Wache.“ Besser wäre es aber wahrscheinlich, bei Blitzeis erst später oder gar nicht mit dem Auto zu fahren.

Die Straßenmeisterei steht Gewehr bei Fuß

Auch die Straßenmeisterei des Landkreises Tuttlingen hält sich für Mittwoch bereit. So soll auf allen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen möglichst noch vor Einsetzen des Regens gestreut werden, so Laura Zisterer, Pressesprecherin des Landratsamts.

Normalerweise beginnt der Schichtdienst um 3 Uhr nachts. Bei solchen Extremwettervorhersagen wird auch früher begonnen oder länger gearbeitet. Neben fünf eigenen Fahrzeugen können auch elf von Fremdfirmen eingesetzt werden. Diese seien voralarmiert worden.

Situation beruhigt sich

Am späteren Mittwochvormittag dürfte laut Hieber das Meiste durch sein, nachmittags beruhige sich die Situation dann. Am Donnerstag sinke die Schneefallgrenze wieder.

Und die weiteren Aussichten: Allmählich nähert sich ein Hochdruckgebiet, sodass das Wetter am Wochenende recht ordentlich werden könnte. Wärmer und sonnenreich. Mit der Option, dass die Region auch im Hochnebel stecken könnte. Schade, eigentlich!

Hier kann man sich informieren

Bei der Station des Deutschen Wetterdienstes in Tuttlingen kann man sich am Mittwoch informieren, ob und wie schlimm es wird.