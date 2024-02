Dieser Raser hat selbst Benjamin Hirsch, Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Bevölkerungsschutz bei der Stadt, überrascht. Und der ist einiges gewohnt. Mit fast 150 Sachen war ein Autofahrer auf der Christian-Scheerer-Straße (B311) unterwegs. Damit war er mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Ob dem Fahrer das Lachen vergangen ist, als er seinen Bußgeldbescheid bekommen hat?

Mekka der Poser-Szene

Die Christian-Scheerer-Straße zwischen Tuttlingen und Möhringen ist eine beliebte Raserstrecke. Dort trifft sich auch die Poser-Szene, die mit ihren leistungsstarken oder getunten Auto unnötig Runden dreht und für eine erhebliche Lärmbelästigung sorgt.

Hirsch rechnet es vor: Mit 77 km/h zu schnell wurde das Auto gemessen. Nach Abzug der Toleranz und der Tatsache, dass auch der Tacho im Fahrzeug nicht immer genau ist, muss der Mann - solche Raser sind in der Regel Männer - um die 200 Sachen draufgehabt haben, als er geblitzt wurde. 70 Stundenkilometer sind dort maximal erlaubt.

Das wird teuer

Macht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 700 Euro. Dazu zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Mindestens. Ist der Fahrer schon davor durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen, sind es mehr.

Es ist einfach unverständlich, dass jemand bereit ist, solch ein Risiko einzugehen. Benjamin Hirsch

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 13.303 Teilnehmer im Straßenverkehr in Tuttlingen zu schnell unterwegs. Sicherlich waren es deutlich mehr, aber diese hat man erwischt. Das spülte rund 418.000 Euro in die Stadtkasse, ohne Abzug des Verwaltungsaufwands betrachtet.

Sieht aus wie ein Autoanhänger

Vor allem der mobile Blitzeranhänger, der sogenannte Enforcement Trailer, hat einiges rangeschafft. Dieser hat fast 7400 Mal ausgelöst. Das Ding sieht aus wie ein geparkter Autoanhänger und bleibt nie länger als ein, zwei Wochen an einem Ort.

Dabei wird Rücksicht auf die Bitten von Bürgern genommen. Heißt, dass er auch in Wohngebieten und vor allem an sensiblen Bereich wie rund um Schulen oder Kindergärten positioniert wird.

Doch die Raserstrecken sind in Tuttlingen andere. Vorne mit dabei sind die großen Ein- und Ausfahrtstraßen. Auch die Zeughausstraße, Donaueschinger Straße, Nendinger Allee und die Theodor-Heuss-Allee (B14) gehören dazu. So wurde ein Autofahrer in der Zeughausstraße mit 108 km/h geblitzt, statt maximal 50. In der Theodor-Heuss-Allee war der Spitzenreiter mit 54 Stundenkilometern mehr als erlaubt unterwegs.

Bei Rot hält längst nicht jeder

Hirsch kann da nur den Kopf schütteln. „Es ist einfach unverständlich, dass jemand bereit ist, so derart zu beschleunigen und solch ein Risiko einzugehen“, findet er. Ansonsten ist er froh über jeden, den die Blitzer nicht erfassen. Zeigt es doch, dass sie sich an die erlaubte Geschwindigkeit halten.

Tatsächlich wurden 2023 auch etwas weniger Verstöße festgestellt als im Jahr zuvor. Wohl auch, weil sich herumgesprochen hat, dass der Blitzeranhänger überall stehen kann. Dazu kommen noch die fest installierten Geräte in der Stuttgarter Straße und in der Theodor-Heuss-Allee. Auch da gab es zusammengefasst 3200 festgestellte Verstöße.

Die Rotlichtüberwachung an der großen Kreuzung der B14 hat fast 600 Mal ausgelöst. Ein großes Sicherheitsrisiko, weil sich die anderen Verkehrsteilnehmer darauf verlassen, dass der, der Rot hat, auch tatsächlich anhält.

Zum Schutz der Mitarbeiter

Immer wieder rasten Autofahrer aus, wenn sie geblitzt wurden, und lassen ihren Zorn mit Tritten oder Schlägen an den Messgeräten aus. Da die Stadt auch mobile Geschwindigkeitsmessungen macht (und dabei 1600 Verstöße festgestellt hat), bei denen städtische Mitarbeiter vor Ort sind, werden immer Zweier-Teams ausgesendet. Zur Sicherheit. Nicht, dass sich der Zorn der Fahrer mal gegen Menschen richtet.