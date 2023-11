Tuttlingen

Auto gegen ein Verkehrszeichen geschoben

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Beim Zurücksetzen seines Autos hat ein 36-Jähriger am Samstagabend an der Ecke Bruderhofstraße und Hohenstoffelweg einen geparkten Audi gegen ein Verkehrszeichen geschoben und so rund 10. 000 Euro Sachschaden verursacht.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 15:32 Von: sz