„Die Kunden haben uns gestürmt“, sagt Holger Milkau, der mit seiner Familie das E-Center an der Weimarstraße in Tuttlingen betreibt. Der Supermarkt wird im Frühjahr abgerissen und neu gebaut. Am Montag startete der Ausverkauf, schon am selben Tag gab es erste leere Regale.

Wehmut ist dabei

Vor allem im Bereich Drogerie und Non-Food ist am Dienstagvormittag kaum noch etwas zu bekommen. Ein paar Kochutensilien gibt es noch, ein kleines Sortiment Waschmittel, Batterien, das eine oder andere Elektrogerät - für Gabriele Rudolf war da nichts Spannendes dabei. Mit ein paar Tulpen im Arm läuft sie aus dem Markt, vielleicht ist es das letzte Mal für die nächsten zwei Jahre.

Gabriele Rudolf hat noch ein paar Tulpen ergattert. (Foto: Dorothea Hecht )

„Ich gehe immer gern in den Edeka, ich werde ihn vermissen“, sagt sie. Vor allem die Theke mit frischem Fisch, „die hat sonst kein anderer Supermarkt“. Doch für sie sei es offensichtlich, dass das Gebäude nicht mehr auf dem neuesten Stand sei, fügt sie hinzu. Das Lüftungsgerät am Eingang scheppert laut wie zur Bestätigung.

Wo einkaufen?

Wo sie jetzt einkaufen gehen wird? Rudolf will den Nahkauf in Wurmlingen noch mehr unterstützen. „Wir sind ja froh, dass wir noch einen Nahversorger im Ort haben“, meint sie.

Und sie hofft auf den neuen Kaufland an der Rudolf-Diesel-Straße, der noch vor Weihnachten 2024 öffnen soll, er liegt in der Nähe ihrer Arbeitsstelle.

Was Alternativen angeht, bleiben Josef und Maria Segura ganz entspannt. Zwar wohnen sie in der Nähe und sind deshalb oft im E-Center, „aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, wir finden immer was“, ist Josef Segura überzeugt und deutet in Richtung Aldi und Rewe. Die beiden Supermärkte sind nur 150 Meter entfernt.

Kornelia und Heinrich Dreher müssen sich in der Umbauzeit nach anderen Einkaufsmöglichkeiten umschauen. (Foto: Dorothea Hecht )

Weilheim als Alternative

Kornelia und Heinrich Dreher legen an diesem Vormittag noch ein paar Produkte auf Vorrat in den Einkaufswagen: Senf, Mayonnaise, Tee. „Da haben wir halt unsere festen Marken, die kaufen wir immer hier“, erklärt Kornelia Dreher.

Auch ein paar Portionen Hackfleisch hat sie kürzlich an der Fleischtheke gekauft und eingefroren. „Wir wohnen in Wurmlingen, da gibt’s keinen Metzger mehr. Wahrscheinlich fahren wir jetzt immer nach Weilheim.“

Auch die Lotto-Spieler müssen sich umtun

Roland Wörrle muss sich dagegen nach einer neuen Lotto-Annahmestelle umschauen. Er gibt jeden Dienstag seinen Spielschein im „Ezo“ ab, wie der Edeka früher hieß.

„Das bringt jetzt meinen Lebensrhythmus durcheinander“, sagt er mit einem Augenzwinkern, „aber man passt sich ja an.“ Er hätte sich gefreut, wenn der Markt erhalten geblieben wäre, meint Wörrle. „Es lief ja gut. Aber der Inhaber wird schon wissen, was er tut.“

Roland Wörrle muss jetzt woanders Lotto spielen. (Foto: Dorothea Hecht )

Letzter Öffnungstag wird wohl verschoben

Ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr. Plakate mit dem Schriftzug „Wir bauen für Sie um“ kündigen den Abschied an und leere Regale bleiben leer. „Wir bestellen fast nichts mehr nach“, sagt Milkau. Einzige Ausnahme seien Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte, Mehl, Teigwaren und Reis.

Der letzte Öffnungstag, der am Samstag, 27. Januar, geplant war, muss wegen des Kundenandrangs wohl vorgezogen werden. Milkau: „Wenn’s so weitergeht, haben wir da nämlich schon gar nichts mehr.“

Dann geht’s ans Auskernen

Die Abrissbagger fangen am 8. Februar mit dem Entkernen des Marktes an. Zuvor wird ausgeräumt, die Kältemittel der Kühltruhen und -schränke sauber entsorgt. Das bisschen Ware, das dann noch übrig ist, wird auf die anderen Märkte der Milkaus verteilt.

Bald Geschichte: Das E-Center an der Weimarstraße wird abgerissen. (Foto: Dorothea Hecht )

Im Mai soll der Neubau starten. „Wenn wir Ostern 2026 wieder offen haben, sind wir gut“, meint der Chef.

Was geschieht mit den Mitarbeitern?

Die rund 60 Mitarbeiter des Standorts an der Weimarstraße kommen in den anderen Edeka-Filialen unter: in Emmingen, Aldingen, Immendingen und einige in Blumberg, weil sie dort in der Nähe wohnen. Im Juni eröffnet der neue Edeka-Markt in Geisingen, auch dort braucht er Personal.

Das sind die Pläne

Die künftige Verkaufsfläche in Tuttlingen wird mit 3200 Quadratmetern etwa so groß wie bisher sein, aber von den Abläufen her optimiert und alles auf einer Ebene.

Auch der Getränkemarkt wird integriert. Darüber kommt ein Parkdeck mit 120 Stellplätzen. Insgesamt sind es rund 240 Parkplätze.

Und es wird eine Ein- und Ausfahrt zur B14 geben: Eine Querspange führt als separate Anbindung von der Weimarstraße auf die Bundesstraße.