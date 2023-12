Ein Bauzaun mit dunkelgrüner Plane versperrt die Sicht. Dazu ein Schild: „Füttern strengstens untersagt! Jedes Zuwiderhandeln wird zur Anzeige gebracht.“ Doch das zeigt offenbar keine Wirkung. Haferflocken und Sonnenblumenkerne sind direkt daneben verstreut - vermutlich für Tauben. In dem Fall aber hat das Futter Ratten angelockt, und zwar so viele, dass sie für Passanten nicht mehr zu übersehen waren.

"Füttern untersagt!" Das Schild hängt an dem Bauzaun, der die Sicht auf die Ratten im Gebüsch an der Rudolf-Diesel-Straße verbergen soll. (Foto: Dorothea Hecht )

„Etliche Ratten rennen da rum, die wohnen in den Erdlöchern“, beschreibt es ein zufälliger Beobachter. Die betroffene Stelle ist ein kleiner Grünstreifen, bewachsen mit niedrigem Gebüsch, an der Rudolf-Diesel-Straße, direkt neben dem Parkplatz eines Drogeriemarkts und einer Bäckerei.

Seit Monaten wird gefüttert

Angelockt wurden die Tiere durch die illegale Fütterung von Tauben an der Stelle, ist sich Marina Sulzer, Betriebsleiterin der Bäckerei Felsenbeck, sicher. Schon seit Monaten werde dort immer wieder Futter ausgebracht. „Kistenweise Tomaten, säckeweise Getreide“ haben sie und ihre Mitarbeiterinnen dort gesehen, und auch mal Menschen angesprochen, die es verteilten - ohne Erfolg. Sulzer bat das Veterinäramt um Hilfe, doch weil es sich um Privatgelände handelt, sei da wenig passiert.

Sie habe präventiv einen Schädlingsbekämpfer beauftragt, sagt Sulzer, der auch schnell festgestellt habe, dass die Ratten nicht ins Gebäude gehen. „Aber falls doch, hätten wir ein Riesenproblem“, meint sie.

Nach Beschwerden kommen Giftköder

Auch beim Drogeriemarkt dm und beim gegenüberliegenden Baumarkt schlug das Thema auf. „Wir haben uns schon gewundert, dass da nichts getan wird, wenn so massiv gefüttert wird“, sagt eine dm-Mitarbeiterin. Mehrere umliegende Geschäfte gingen deshalb auf das städtische Ordnungsamt zu.

Und dort wurde der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) vor wenigen Wochen nun tätig. Mehrere Kisten mit Giftködern wurden in dem Gebüsch verteilt. „Wir gehen von einer gezielten und guten Wirksamkeit aus, denn es wurden hochwertige Rattenköder ausgelegt, nicht nur die Standard-Version“, erläutert Benjamin Hirsch, Leiter des Tuttlinger Ordnungsamts.

In diesen Kisten sind Giftköder, die das Tuttlinger Ordnungsamt im Gebüsch ausgelegt hat. (Foto: Dorothea Hecht )

Dennoch könne es noch etwas dauern, bis sich die Wirkung zeige, „da Ratten Vorkoster vorschicken, bevor die übrige Population isst. Daher verenden die Tiere nicht direkt an der Futterstelle, sondern zumeist wieder im geschützten Bau.“

KOD will illegales Füttern unterbinden

Doch der KOD will nicht nur die Auswirkungen bekämpfen, sondern auch die Ursache. „Die vollkommen ausufernde Taubenfütterung“, wie Hirsch sie nennt, beschäftigt die Ortspolizeibehörde schon seit Monaten. Erst kürzlich wurde eine Frau am Tuwass-Parkplatz beim Füttern erwischt und musste 500 Euro Bußgeld bezahlen. Dieselbe Dame soll auch für das Füttern an der Rudolf-Diesel-Straße verantwortlich sein. Die Stadt werde sie anzeigen, sagt Hirsch.

Die Konsequenz ist noch mehr Bußgeld, aber nicht nur das: „Wir sind gerade auch dabei, polizeiliche Maßnahmen, zum Beispiel Ordnungsverfügungen und Zwangsgeld, gegen diese Fütterung zu prüfen, denn diese Dimensionen und vor allem die Auswirkungen können nicht hingenommen werden“, so Hirsch.

Katz- und Mausspiel mit dem KOD

Haferflocken und Sonnenblumenkerne sind auf dem Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße verstreut. Der KOD glaubt, dass dort jemand illegal Tauben füttert. (Foto: Dorothea Hecht )

Auch an anderen Futterstellen in Tuttlingen werde weiter ermittelt. Alle Stellen seien dem KOD inzwischen bekannt, sagt Hirsch.

Das Problem allerdings: Die Futterausbringer seien „buchstäblich zu jeder Tages- und Nachtzeit“ unterwegs und lieferten sich ein Katz- und Maus-Spiel mit dem KOD. Weil zudem hochwertiges Futter und nicht Brotreste oder ähnliches verwendet werden, ist Hirsch inzwischen überzeugt: „Das hat System.“

Bäckerei appelliert an Zivilcourage

Im Fall an der Rudolf-Diesel-Straße sind die Geschäftstreibenden froh, „dass das Ordnungsamt da gut reagiert hat“, sagt Steffen Reimann vom Hagebaumarkt. Der Baumarkt sei zwar nicht direkt betroffen gewesen, aber er habe sich für die Nachbarn stark gemacht - schließlich seien die Geschäfte die Leidtragenden.

Auch Marina Sulzer hofft, dass das Rattenproblem bald beendet ist. Dennoch: Um das Füttern dauerhaft loszuwerden, müssten auch Passanten genauer hinschauen, wenn dort jemand mit Getreidesäcken unterwegs ist, findet sie: „Da ist Zivilcourage gefragt.“