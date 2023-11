Bisher war am Schuhgeschäft in der Tuttlinger Bahnhofstraße ein grünes Logo mit weißem Q zu finden ‐ Quick Schuhe. Nun heißt das Geschäft Nipp Schuhe, aber sonst bleibt alles beim Alten, erklärt Geschäftsführer Joachim Nipp.

Schon seit 20 Jahren vertreten

Er war seit 2003, seit der Eröffnung des Geschäfts in Tuttlingen, Franchisenehmer von Quick und hat das Geschäft vor einigen Wochen nun ganz übernommen.

Wir hinken den Zahlen vor 2020 immer noch hinterher. Joachim Nipp

„Wir haben uns vom Konzept getrennt und führen es unter eigenem Namen“, so Nipp. Die Bezugsquellen blieben gleich, damit auch das Angebot.

Firmengeschichte geht bis 1906 zurück

Nipp Schuhe hat seine Zentrale in Pfullendorf. Und das seit 1906. Alles begann mit einer Schuhmacherwerkstatt, dann kam der Verkauf und die Filialisierung in den 1980er-Jahren dazu.

Insgesamt hat der Schuhhändler „in vierter Generation“, wie er sagt, zwölf Filialen. Darunter auch in Mengen, Meßkirch und zwei in Österreich.

Standort Tuttlingen erholt sich nur langsam

Tuttlingen sie der Standort, der sich von Corona am schlechtesten erholt habe. „Wir hinken den Zahlen vor 2020 immer noch hinterher“, so der Chef. Sechs Mitarbeiter arbeiten in der Bahnhofstraße 29, entweder in Voll-oder Teilzeit.