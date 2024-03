Blütenpracht an der Donau

Aus 20.000 Blumenzwiebeln werden hunderttausende Blüten

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Alpenveilchen an der Donau: Dass die Blumen sich so vermehren, freut Alfons Schwab vom BUND. (Foto: Dorothea Hecht )

Es blüht so schön am Donauhang: Nach einer Pflanzaktion 2019 am Flussufer in Tuttlingen herrscht jedes Frühjahr wahre Blütenpracht. Der Hintergrund ist ernst.