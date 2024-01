So, eine Woche ist das neue Jahr schon alt. Und wie oft waren Sie joggen? Wie viele Zigaretten haben Sie geraucht? Wie oft Alkohol getrunken?

Ja, das dachte ich mir. Noch sind Ihre Vorsätze frisch und Ihre Motivation hoch. Aber warten wir mal zwei Wochen, dann frage ich Sie wieder. So mitten in der Fasnetszeit.

Bis dahin gebe ich Ihnen noch ein paar besonders originelle Ratschläge mit, um Ihre Vorsätze länger als 14 Tage durchzuhalten. Natürlich von hochqualifizierten Fachleuten aus dem Internet.

1. Vorsätze konkret formulieren - ist ja klar, sonst gibt es viel zu viele Schlupflöcher für Ausreden.

2. Teile deine Vorsätze mit anderen - dürfte in Zeiten von Facebook, Instagram und Co. nicht so schwierig sein. Wenn das alle machen, kann man sich im Falle eines Scheiterns auch gegenseitig bemitleiden.

3. Einen Plan-B haben - frei nach dem Motto: Heute habe ich keine Lust zum Joggen, ich geh morgen. Klappt todsicher.

4. Akzeptiere ein Tief - am besten geht das übrigens mit einer extra großen Tafel Schokolade.

5. Setzen Sie sich klare zeitliche Ziele - perfekt, um dann direkt Stress aufzubauen, weil man hinterherhinkt. Das Gegenteil von dem, was sich übrigens die meisten Menschen vornehmen: „Stress abbauen!“

Also, viel Erfolg. Ich geh jetzt joggen. Oder doch auf die Couch?