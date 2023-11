Tuttlingen

Auf einem Parkplatz gegen Laternenmast gefahren

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Erheblicher Sachschaden in Höhe von über 18. 000 Euro an einem SUV des Typs Mitsubishi Outlander und an einem Laternenmast ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Elektro-Fachmarktes an der Daimlerstraße passiert ist.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 14:34 Von: sz