Der große Betonkasten ist weg: Zwei Wochen lang hat der Abriss gedauert, nun ist von der Neuapostolischen Kirche an der Schützenstraße nichts mehr zu sehen. Fast nichts: Geblieben sind Betonkrümel, zerkleinerte Reste der ehemaligen Wände. Vermischt mit Erde werden sie nun zu Grundlage für den Neubau ‐ Auffüllmaterial für den Untergrund.

Auf dem Grundstück kurz vor der Kreuzung zur Neuhauser Straße, entsteht in den kommenden Monaten ein neues Gottes- und Gemeindehaus. Bis zum März 2024 soll der Rohbau stehen, ein Jahr später das Gesamtwerk fertig sein. Für Autofahrer bedeutet das noch einige Zeit Einschränkungen: Wegen des Bauzauns sind die Fahrspuren auf der Schützenstraße verengt. Ein provisorischer Gehweg ist eingerichtet.

Mehrere Neubauten und Sanierungen

Für den Neubau gibt die Neuapostolische Kirche Süddeutschland einen unteren einstelligen Millionenbetrag aus. Und das, obwohl auch in dieser Kirche ‐ bundesweit gesehen ‐ die Mitglieder weniger werden. Natürlich habe man sich das mit dem Neubau gut überlegt, sagt Marcello Raff, in der Verwaltung der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland für Bauprojekte zuständig. Etwa 50 Projekte in Bayern und Baden-Württemberg betreut er derzeit. Einige sind noch in der Vorplanung, andere gerade fertiggestellt.

„Natürlich versucht man, so viel wie möglich zu erhalten“, sagt Raff, „aber es ist immer ein Abwägungsprozess.“ Das alte Kirchengebäude in Tuttlingen zu erhalten, hätte sich einfach nicht mehr gelohnt. Es stammt von 1970. Die Betonfassade mit Glasbausteinen energetisch zu sanieren, wäre schwierig bis unmöglich gewesen, meint Raff. Auch Aspekte wie Barrierefreiheit und die generelle Größe spielten eine Rolle.

Luftwärmepumpe und Photovoltaik

Das neue Gebäude hat das Tuttlinger Architekturbüro Muffler entworfen. Neben dem Kirchenraum sind auch Gemeinschaftsräume angedacht, die für Treffen und die Gemeindearbeit genutzt werden können. Die Wände sollen dick werden, um die Energiekosten niedrig zu halten. Statt der alten Gasheizung bekommt das Gebäude eine Luftwärmepumpe und eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Architekt Michael Muffler hätte noch lieber Fernwärme genutzt ‐ da erteilten ihm die Stadtwerke aber eine Absage, zu dem Zeitpunkt war das wohl nicht möglich.

Die Ausschreibungen für die nächsten Gewerke laufen derzeit. Die Baupreise hätten sich inzwischen wieder etwas normalisiert, sagt Projektleiter Reiner Glocker aus dem Architekturbüro. Nur bei der Heiztechnik gebe es das Problem, überhaupt einen Anbieter zu finden ‐ alle seien völlig ausgelastet. Insgesamt ist das Bauvorhaben, was Kosten und Zeitplan angeht, aber im Plan.

Gemeinde überbrückt mit Provisorium

„Wenn es so weiterläuft, dann ist es ein Traum“, sagt Jörg Dittus, Vorsteher der Tuttlinger Gemeinde. Die Gemeinde hat etwa 370 Mitglieder, ein fester Kern kommt zu den Gottesdiensten und anderen Treffen. Für die Bauzeit haben die Mitglieder ein gutes Provisorium gefunden: In der Olgastraße 47 konnten sie privat Räumlichkeiten in einem Mehrfamilienhaus anmieten. „Das war ein riesiger Raum mit 220 Quadratmetern, den haben wir für unsere Bedürfnisse umgestaltet und Zwischenwände eingezogen“, erzählt Dittus.

Trotzdem fänden die Jugendtreffs und Seniorennachmittage momentan „unter besonderen Verhältnissen“ statt, meint er. „Wir freuen uns, wenn der Neubau steht. In einer Kirche kann man ganz anders agieren.“

Bis dahin wird es noch etwa eineinhalb Jahre dauern. Wer den Baufortschritt beobachten möchte, kann das auf dem Instagram-Kanal der Gemeinde tun. Unter dem Account „gemeinde_im_wandel“ sind Fotos und Videos zu sehen. Eine Kamera filmt täglich das Geschehen auf der Baustelle.