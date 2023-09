Im April war es nur ein Blechschaden, im Mai ein Unfall mit einem verletzten Kind, im Juli stirbt eine junge Frau, im August nun zwei Kollisionen mit mehreren Verletzten — alle diese Unfälle sind 2023 auf der B 523 passiert. Schon lange ist die Bundesstraße zwischen Tuttlingen und Schwenningen als unfallträchtig bekannt. Nun hat das erste Konsequenzen.

Viel genutzte Strecke, auch für Lastwägen

Die B 523 ist für alle Autofahrer aus Tuttlingen nicht nur die schnellste Verbindung nach Villingen–Schwenningen, sie ist auch der Autobahnzubringer. Entsprechend viel genutzt ist die Strecke, von Autos wie von Lastwagen.

„An sich ist die Strecke breit gebaut, viele Autofahrer wollen es laufen lassen“, erklärt Polizeisprecher Dieter Popp. Dabei gebe es aber ein Problem: „Einige lassen sich zum Überholen verleiten, auch wenn sie eigentlich nicht weit genug sehen können.“

Aber nicht nur riskantes Überholen ist ein Problem, auch zu schnelles Fahren, vor allem bei Nässe oder Glätte. Vor einigen Jahren wurde so die Krähenbachbrücke auf Höhe des Tuttlinger Ortsteils Eßlingen zum Unfallschwerpunkt.

26 Unfälle, vier davon mit tödlichem Ausgang, zählte die Polizei zwischen 2016 und 2019. Hinweisschilder wurden angebracht. Doch Stadt und Landratsamt forderten auch einen Ausbau auf drei Kilometern mit Überholspuren in jede Richtung.

Pläne für Ausbau ruhen

Entsprechende Planungen waren schon im Gange, im Frühjahr 2023 hat das Regierungspräsidium das Vorhaben aber - zum Bedauern des Landratsamts - auf Eis gelegt. Warum? Die Strecke Talheim–Eßlingen gelte nicht mehr als Unfallschwerpunkt, erläutert Matthias Henrich, Pressesprecher am Regierungspräsidium.

„Eine Wiederaufnahme der Planungsarbeiten ist wegen der Konkurrenzsituation zu anderen vordringlichen Projekten derzeit noch nicht absehbar.“

Unsere Statistiker betrachten das genau. Dieter Popp

Hintergrund ist die Definition für Unfallschwerpunkte. Ausschlaggebend ist dabei die Zahl der Unfälle, bei denen Personen zu Schaden kamen, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren. Momentan erfülle, insgesamt betrachtet, die Strecke Tuttlingen–Schwenningen diese Kriterien nicht, heißt es von der Polizei.

Zwar gab es laut Polizei in den vergangenen fünf Jahren (von August 2018 bis Juli 2023) 180 Unfälle auf der Strecke, jedoch auf mehrere Stellen verteilt.

Oft Unfälle bei Seitingen-Oberflacht

Besonders an der Einmündung Richtung Seitingen–Oberflacht (L 432) hat es jedoch mehrfach gekracht. Deshalb sei man dort schon tätig geworden, sagt Polizeisprecher Popp. An der Stelle gelte Überholverbot und ein Tempolimit und nun soll laut Landratsamt dort eine Ampel aufgestellt werden. Die Aufträge seien bereits erteilt.

Über solche Maßnahmen entscheidet in Absprache mit der Polizei die zuständige Straßenverkehrsbehörde, im Fall der Bundesstraße also das Regierungspräsidium.

Könnte es also auch Konsequenzen für die Strecke Talheim–Tuningen geben? Die drei Unfälle vom 12. Juli, 25. und 26. August passierten alle im selben Bereich.

Im Juli wurde das Auto einer 28–Jährigen von einem Rettungswagen gerammt, sie starb noch am Unfallort. Im August war der Unfallhergang an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nahezu derselbe: Autofahrer gerieten Richtung Schwenningen auf die Gegenfahrbahn, kollidierten mit anderen Autos, jeweils vier Menschen wurden verletzt.

Noch zu früh für Konsequenzen

„Unsere Statistiker betrachten das genau“, sagt Popp. Nach regelmäßigen Auswertungen setze man sich mit dem RP zusammen und überlege, was an der Stelle helfen könnte. Auch die Verkehrsschaukommission des Landkreises werde sich in Kürze damit beschäftigen, heißt es vom Landratsamt.

Weitere Überholverbote sind dabei deutlich wahrscheinlicher als ein schneller Ausbau. Zumal vor allem die Grünen Straßenausbauten nicht befürworten — das Argument: Sie würden eher zum Schnellfahren verleiten als ihm entgegenzuwirken.