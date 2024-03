Auf dem Ettenberg steigt das Duell der noch Unbesiegten

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald findet am Karsamstag statt. Das Spiel des Tages steigt zwischen dem VfL Mühlheim und der SG Deißlingen/Lauffen.

VfL Mühlheim - SG Deißlingen/Lauffen (Sa., 15.30 Uhr/1:4). Das Topspiel des Tages steigt auf dem Ettenberg. Beide Teams sind 2024 noch ungeschlagen. Der VfL hatte nach der Winterpause nur Heimspiele und holte hierbei zehn von zwölf möglichen Punkten (10:3-Tore). Deißlingen allerdings steht dem in nichts nach: Neun Spiele unbesiegt seit Mitte Oktober, acht Siege in Serie, davon fünf in diesem Jahr. VfL-Spielertrainer Philip Wolf ist aktuell zufrieden: „Nach einem ordentlichen Start in die Rückrunde blicken wir Trainer positiv auf die kommenden Wochen. Die Verfolgerrolle liegt uns sehr gut. Wir wollen unsere Hausaufgaben erledigen, den Anschluss an die vorderen Ränge halten. Das Niveau war selten so hoch wie diese Saison, darum verwundert es nicht, dass die Tabelle im vorderen Drittel so umkämpft ist. Wenn wir allerdings gegen die SGD gewinnen wollen, brauchen wir eine deutliche Leistungstseigerung zu den letzten Partien.“

SG-Spielertrainer Felix Schaplewski merkt zur Serie seiner Elf an, „dass wir da jetzt versuchen, einfach am Ball zu bleiben und weiter jedes Spiel gewinnen wollen“.

SpVgg Trossingen - FV 08 Rottweil (Sa., 15.30 Uhr/2:0). Im Duell zweier Ex-Landesligisten treffen zwei Teams aufeinander, die derzeit beide in guter Verfassung sind. Hannes Friedrich weiß, dass er mit den Nullsechsern „jedes Spiel konzentriert angehen muss, um zu punkten. Vorne geht es Woche für Woche eng zu“, gewann Trossingen zuletzt drei Pflichtspiele (12:3-Tore). Rottweil ist ebenfalls in Schwung. Trainer-Haudegen Augusto Alfidi bedauert, „dass wir als Siebter natürlich nicht mehr weiter nach oben kommen, weil die Spitzenteams so stark sind. Doch unsere Leistungen sind viel besser als im alten Jahr. Unsere drei Führungsspieler Simon Kläger, Kevin Garcia und Christian Braun gehen auf dem Platz voran. Gegen Winzeln war bereit Zählbares drin“.

SV Waldmössingen - SV Wurmlingen (Sa., 15.30 Uhr/1:1). Im Verfolgerduell steht der Aufsteiger unter größerem Druck, weil er nur vier Zähler von einem der vier Abstiegsränge entfernt steht. Vier Punkte Vorsprung haben die Hausherren, gewannen drei der letzten vier Spiele und schossen dabei immer mindestens zwei Treffer. Neuzugang Erik Törtelyi erzielte bereits vier Tore. Bei den Gästen ist Spielertrainer Tom Schmid gelb-rot-gesperrt.

SV Bubsheim - SpVgg Bochingen (Sa., 15.30 Uhr/5:0). In der Vorrunde war es eine klare Sache. Sechs Punkte mehr haben die Heuberger auf dem Konto. Der SVB gewann in der englischen Woche zwei Heimspiele und schoss dabei elf Tore. Stefan Schatz und seine Bochinger hatten indes 2024 viel Pech. Vier der fünf Partien gingen verloren, alle mit einem Tor Unterschied (1:2, 1:2, 2:3, 2:3) gegen drei Top-Teams und im Derby. Auf die Fahrstuhlplätze hat Bochingennur drei Zähler Vorsprung.

FSV Denkingen - SG Bösingen II/Beffendorf (Sa., 15.30 Uhr/1:1). Für Nunzio Pastore und den FSV sind es zum rettenden Ufer nur ein Punkt. Nach der Zwangspause lautet weiter das Ziel: „Wir müssen die Anzahl unserer Gegentore verringern“, dabei gab es in drei sieglosen Spielen 13 Treffer. Im Kellerduell gegen den Vorletzten, der zwei Punkte dahinter steht, gilt für beide Seiten: Gewinnen erforderlich. SG-Coach Manuel Bantle verlor vier Spiele in Serie und ist mit seinem Team fünf Partien sieglos.

SV Winzeln - FC Hardt (Sa., 15.30 Uhr/1:1). Der neue Tabellenführer hat derzeit eine starke Form, spielt effektiv, effizient und konzentriert - fünf Siege in der Rückrunde zeigen deutlich auf, wer in diesem Derby der klare Favorit ist. Hardt war aufgrund des Schneewetters spielfrei, wartet zudem seit Anfang November (5:0 in Rottweil) seit sechs Partien auf einen Sieg. 2024 gab es nur Auswärtsspiele mit drei Niederlagen und 1:10-Toren.

BSV 07 Schwenningen - SV Villingendorf (Sa., 16 Uhr/8:1). Auf dem Papier ist es eine klare Sache: Der BSV trifft auf den Tabellenletzten und möchte die jüngsten Negativergebnisse vergessen lassen. „Zwei 1:2-Niederlagen waren mehr als ärgerlich. Einmal verschießen wir einen Elfer, dann bekommen wir einen in der Schlussphase. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir in die Erfolgsspur zurückkehren“, so Trainer Jago Maric. Beim SVV läuft es dagegen gar nicht: Trotz neuem Torhüter für die Rückrunde kassierte das Duo Marc Kost/Denis Koller bereits 24 Treffer in fünf Spielen und holte nur einen Punkt. Dennoch: Die Gäste sind nur fünf Punkte vom rettenden Ufer entfernt und haben nichts zu verlieren.

SG 08 Schramberg/Sulgen - SG Zimmern II/Horgen (16 Uhr/3:1). Wie eine launische Diva schlendern die Nulllachter mit nur einem Sieg aus acht Spielen im ersten Tabellendrittel herum - dennoch weiterhin mit Aufstiegs-chancen. Dagegen sorgt die Reserve vom Kapf bei einigen Spitzenteams für Verdruss und gewann zwei der letzten drei Spiele. Je nach Personelbesetzung sind sie für eine weitere Überraschung gut.