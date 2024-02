Der Raumausstatter TTL mit Sitz in Heidenheim hat einen Insolvenzantrag gestellt. Betroffen ist auch die Filiale in Tuttlingen.

Die Türen sind verschlossen, im Eingang hängt ein Schild „Krankheitsbedingt bleibt diese Filiale vorübergehend geschlossen“, ein Aufsteller mit „Heute geschlossen“ steht direkt dahinter. Ratlos steht eine Frau vor der verrammelten TTL-Filiale an der Nendinger Allee. Es ist Marianne Lohrentz aus Tuttlingen. Erst in der vergangenen Woche bestellte sie in der Tuttlinger TTL-Filiale einen neuen Teppichboden und bezahlte diesen auch gleich. „Es war vereinbart, dass ich ihn in dieser Woche abholen kann“, sagt sie.

"Krankheitsbedingt geschlossen" heißt es in der Tuttlinger TTL-Filiale an der Nendinger Allee. (Foto: Sabine Krauss )

Als sie am Mittwoch zum Geschäft kam, hing jedoch bereits das Krankheitsschild an der verschlossenen Tür. Unverrichteter Dinge musste sie wieder gehen. Einen Tag später erfuhr sie dann aus der Presse von der Insolvenz des Unternehmens. „Wie komme ich denn nun an meinen Teppichboden ran?“, ist sie verärgert.

Es wird wegen Insolvenzverschleppung ermittelt

Neben der Tuttlinger Filiale betreibt der Anbieter von Gardinen, Bodenbelägen und Tapeten in Baden-Württemberg und Bayern 27 Filialen, unter anderem auch in Biberach, Ulm, Aalen und Balingen.

Wie die „Heidenheimer Zeitung“ berichtete, hatte die Eigentümerfamilie das Unternehmen im Sommer an einen Geschäftsmann verkauft, der in Belgien lebt. Er habe sich zu den aktuellen Problemen nicht geäußert, hieß es. Ebenfalls berichtet wird, dass auch bereits wegen Insolvenzverschleppung, also dem unerlaubten Abschöpfen von Geldern, ermittelt wird.

Zwei TTL-Fahrzeuge stehen vor der Tuttlinger Filiale, erreichbar ist jedoch niemand mehr. (Foto: Sabine Krauss )

Insgesamt sind rund 400 Jobs betroffen. Laut Medienberichten zahlt das Unternehmen bereits seit Dezember seinen Beschäftigten keine Löhne mehr. Beim Arbeitsgericht Stuttgart liegen nach Auskunft einer Sprecherin bisher 16 Verfahren wegen rückständiger Gehälter von TTL-Mitarbeitern vor. Ein erster Gütetermin soll am 5. März stattfinden.

Mitarbeiterin war krank, Kleinauftrag wurde abgelehnt

Marianne Lohrentz sagt, sie habe sich in der vergangenen Woche etwas gewundert, als sie ihren neuen Teppichboden auswählt. Die zuständige Mitarbeiterin für die Bodenbeläge sei krank gewesen und eine andere Mitarbeiterin habe eine gewünschte Änderung an einer Gardine mit der Begründung abgelehnt, das sie das nicht mehr machen dürfe. „Ich habe schon vieles bei TTL gekauft, aber dieses Mal war alles etwas komisch“, erzählt sie. Bloß: Das sie eine Woche später weder ihren Teppichboden noch ihr Geld erhalten würde, konnte sie nicht ahnen.

Verwaist: Die Tuttlinger TTL-Filiale an der Nendinger Allee. (Foto: Sabine Krauss )

Wie es in der Tuttlinger Filiale nun weitergeht ist aktuell ebenso unklar wie die Frage, ob und wann Kunden ihre bereits bestellte und bezahlte Ware erhalten. Im Schaufenster hing lediglich ein Zettel mit einer Mailadresse und einer Telefonnummer. Doch dort war niemand erreichbar.