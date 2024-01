Neulich auf dem Witthoh, die CDU-Granden Guido Wolf und Maria-Lena Weiss zügeln den Zorn demonstrierender Bauern - mit heißen Würsten und warmen Worten. Wolf, Würste reichend, raunt Weiss ins Ohr: „Du, Maria-Lena, ich hab’ da seit Jahren ein Steckenpferd.“ Weiss, Hände schüttelnd, verblüfft: „Echt, dazu hast du Zeit?“ Wolf glänzen die Augen: „Ja, die Gäubahn - die Bahnlinie muss endlich attraktiv werden. Das habe ich dem grünen Hermann auch schon geschrieben.“

Von Steckenpferden zur Wahrheit

Weiss vergisst das Händeschütteln. „Gäubahn. Attraktive Bahnlinien - das habe ich dem Hermann auch geschrieben, noch kurz vor Weihnachten. Aber passiert ist bis jetzt gar nix. Und er hatte doch jetzt über die Feiertage so viel Zeit, sich darum zu kümmern.“ Wolf ist eingeschnappt, weil seine Gäubahn jetzt auch das Steckenpferd von CDU-Nesthäkchen Weiss ist und versucht, das Thema auf die Demo-Bauern zu lenken. „Und was sagen wir den Bauern, wenn die Würste aus sind und deine Hände kalt?“ Weiss siegessicher: „Nichts als die Wahrheit!“ Und stellt sich auf eine umgedrehte Obstkiste.

Die CDU-Kreisvorsitzende und der Verkehrsminister

Dann wendet sich die CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete an die Bauern. „Wir brauchen attraktive Bahnlinien! Das haben der Guido und ich dem Verkehrsminister geschrieben!“ Das Tröten, Schreien und Hupen der Bauern verstummt. Wolf beißt in die letzte Wurst. Allgemeines Getuschel und die Trecker tuckern in alle Himmelsrichtungen von dannen.

Der Galgen und die Spuren der Bildungsmisere

Über den Witthoh weht ein eisiger Wind. An einem Holzgalgen baumelt eine Ampel, darunter kündet ein Schild von der Bildungsmisere des Landes: „Grün-Gelb-Rot macht Deutschland Tod!“ Ein Helikopter sammelt die beiden Bauern-Flüsterer ein und entschwebt über den Pestkreuzen.

Attraktive Bahnlinien und die Sexy-Bahn

Hier ein Auszug aus dem offenen Brief an Verkehrsminister Hermann: „Lieber Winne, Baden-Württemberg und auch der Kreis Tuttlingen brauchen attraktive Bahnlinien. Die Gäubahn vom Guido Wolf wäre so eine, aber das klingt so unsexy. Wir fordern dich hiermit auf, einen Haufen Steuergelder in die Hand zu nehmen, um Berater mit der Suche nach Namen zu beauftragen, die die Gäubahn zumindest vom Namen her attraktiver machen. Denn das Land braucht attraktive Bahnlinien und zudem attraktive Bahnnamen! Sexy-Bahn klingt doch gut!“