Armin Hipp ist neuer Lions–Präsident

Beim Lions Club Tuttlingen ist in feierlicher Atmosphäre auf dem Hofgut Hohenkarpfen der Staffelstab überreicht worden. Der scheidenden Präsident Markus Waizenegger übergab ihn dem neuen Präsidenten Armin Hipp für das Lions–Jahr 2023/24. Eine besondere Ehre für Waizenegger war es, Fritz Knape für 60 Jahre Mitgliedschaft im Lions Club zu ehren. Zudem dankte er seinem Sekretär Harald Stallforth (der weiter das Amt führt) für dessen Arbeit, ebenso den übrigen Vorstandsmitgliedern sowie seiner Frau Steffi für die Organisation des Lions–Damenkaffees. Von den dabei gesammelten Spenden wurden zwei Kühe in Kenia gekauft und das Tierheim Spaichingen unterstützt. Ferner ließ er mit zwei Videos das Jahr Revue passieren. Hipp als neuer Präsident stellte sein Programm unter dem Motto „We serve with the heart of a lion“ vor und beglückwünschte Waizenegger und dessen Frau Steffi für deren Engagement. Er freue sich auf sein LIions–Jahr, in dem 60 Jahre Jumelage mit dem französischen Lions Club Montgeron gefeiert und die deutsch–französische Freundschaft gefestigt wird, sagte er. Schwerpunkt der Lions–Unterstützung wird das Hospiz Spaichingen sein sowie die Förderung lokaler Projekte. Im Kreis Tuttlingen zählt der Lions Club derzeit 54 Mitglieder, die sich regional und international ehrenamtlich einsetzen. Der Lions Club Tuttlingen wurde am 19. Februar 1960 unter Patenschaft des Lions Clubs Konstanz gegründet.