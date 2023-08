Arbeitslosigkeit steigt im Juli leicht an

Die schwache Konjunktur und das vorangegangene Quartalsende wirken sich auf die Lage am Arbeitsmarkt aus: Mehr Menschen als im Vormonat mussten sich im Juli arbeitslos melden, teilt die Arbeitsagentur mit. Dagegen blieb die Zahl der Menschen, die ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, annähernd gleich. In der Summe ergibt das eine Zunahme der Arbeitslosigkeit — insgesamt sind 10.676 Personen und somit 456 mehr im Arbeitsamtsbezirk arbeitslos gemeldet als im Juni. Im Landkreis Tuttlingen waren im Juli 3286 Frauen und Männer ohne Arbeit, 111 Personen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote erhöht sich um zwei Zehntel auf nunmehr vier Prozent.

Zu Beginn der Sommerferien stehen zugleich 2100 Angebote für den Einstieg in die Berufsausbildung zur Verfügung. „Nachvermittlungsverfahren nach Absagen oder Ausbildungsstellen, die bisher nicht besetzt werden konnten, bieten Chancen für alle, die noch auf der Suche sind“, sagt Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil–Villingen–Schwenningen.

Auffällig sei, dass trotz des Wandels auf dem Arbeitsmarkt Jahr für Jahr die gleichen Ausbildungsberufe bei den jungen Menschen ganz vorne liegen. „Dabei gibt es über 300 anerkannte Ausbildungsberufe. Es lohnt sich also, eine Beratung in Anspruch zu nehmen und sich über das umfassende Angebot zu orientieren“, betont Scholz.

Von den 10.676 Arbeitslosen in der Region Schwarzwald–Baar–Heuberg wurden im Juli 4.583 oder 42,5 Prozent im Rechtskreis SGB III von der Agentur für Arbeit und 6.138 oder 57,5 Prozent im Rechtskreis SGB II von einem Jobcenter betreut. In der Arbeitslosenversicherung (SGB III) ist die Arbeitslosigkeit im Juli gegenüber dem Vormonat um 311 Personen gestiegen. In der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) waren im aktuellen Berichtsmonat 145 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Juni.

Unternehmen aus der Region informierten den Arbeitgeberservice im Juli über 1290 neu zu besetzende Arbeitsstellen. Im Agenturbezirk sind somit insgesamt 3878 Stellenangebote gemeldet: Davon richten sich 33 Prozent der Angebote an Helfer sowie 67 Prozent an Fachkräfte und Spezialisten.