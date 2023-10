Arbeiten an der Entwässerung in der Ortsdurchfahrt Nendingen starten

Die Straßenentwässerung in Nendingen in der Mühlheimerstraße 38 auf Höhe der Metzgerei Becker ist unzureichend und muss verbessert werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. November, und dauern eine Woche. Während dieser Zeit wird der Verkehr halbseitig ampelgeregelt an der Baustelle vorbeigeleitet.