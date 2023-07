Die Arbeiten an der Eltabrücke in Tuttlingen sind abgeschlossen. Seit Dienstag ist Rad– und Fußgängerbrücke wieder benutzbar, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Da die Oberfläche der Brücke bei Nässe leicht rutschig wurde, musste ein weiterer Belag aufgebracht werden. Wegen dieser Arbeiten war die Eltabrücke für mehrere Wochen gesperrt. Nun erfolgten die letzten Ausbesserungsarbeiten . Radelnde und Fußgänger müssen jetzt keine Umwege mehr in Kauf nehmen.