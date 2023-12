„Ich habe keinen Ort für Trauer – sie ist nicht mehr da!“ Mit einem emotionalen Appell an den Angeklagten hat sich am siebten Verhandlungstag des Prozesses um die verschwundene Jasmin M. deren Mutter an Robert S. gerichtet. Sie bat ihn als Nebenklägerin eindringlich, zu gestehen oder zumindest preiszugeben, wo sich ihr Leichnam befindet. „Brich Dein Schweigen“, rief sie ihm zu – der 43-Jährige nahm die Äußerungen ohne Regung entgegen und antwortete nicht.

Jasmins Mutter hatte das Wort am Schluss der Verhandlung ergriffen, nachdem der Vorsitzende Richter Arno Hornstein allen Beteiligten frohe Festtage gewünscht hatte – wohl wissend, dass es für die Mutter schwer werde, diese Zeit durchzustehen, wie er erklärte. Die Dresdnerin, die seit einigen Tagen an den Verhandlungen teilnimmt, wünschte Robert S. ausdrücklich „keine frohen Weihnachtsfeiertage“; sie rief ihn dazu auf, die Zeit zu nutzen und an das Opfer zu denken.

Selbst Vater von drei Kindern

Es werde ihm schwerfallen, mit dieser Last weiterzuleben, prophezeite Karen M. ihm, „ich könnte nicht ruhig bleiben und würde darunter zerbrechen.“ Robert S. sei doch selbst dreifacher Vater von Kindern, unterstrich sie mit stockender Stimme.

Sie gehe davon, „dass Du was weißt“, und ja, sie habe in den vergangenen zehn Monaten seit ihrem Verschwinden „zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie nicht mehr ist.“ Und so blieben ihr von der damals 21-Jährigen „nur Bilder und Erinnerungen.“

Sagen Sie, wo die Leiche ist! Oberstaatsanwalt Ulrich Gerlach

Vor dem Appell der Mutter hatte sich Oberstaatsanwalt Ulrich Gerlach ebenfalls an den Angeklagten gewandt - er solle die Feiertage und die Prozesspause bis Mitte Januar nutzen, reinen Tisch zu machen: „Sagen Sie, wo die Leiche ist!“

Eine solche Preisgabe würde sich strafmildernd auswirken, so der Ankläger, der im Fall eines Geständnisses eine entsprechende Verständigung mit den Verteidigern als möglich andeutete. Gerlach hat Robert S. zwar mit den Delikten Körperverletzung und Nachstellung mit Todesfolge angeklagt, sieht aber weiterhin eine Verurteilung wegen Mordes als möglich an, wenngleich das nach dem aktuellen Verfahrensstand eher unwahrscheinlich sei.

Ungewissheit hält ein Leben lang an

Er wies S. darauf hin, dass die Ungewissheit über das Schicksal von Jasmin M. „ein Leben lang“ anhalten werde; der mutmaßliche Täter solle jetzt „einen Knopf an die Sachen machen“ und sich zu einer Erklärung „durchringen“. Das würde auch das künftige Leben des Angeklagten selbst „erleichtern.“ Auch das nahm der Angesprochene ohne sichtbare Regung hin.

In den vorab stattgefundenen Zeugenvernehmungen war es erneut um die Auswertung digitaler Spuren gegangen. So erklärte ein Kripobeamter, dass Robert S. kurz nach dem Verschwinden seiner ehemaligen Partnerin zahlreiche Dateien auf seinem Smartphone, vor allem Videos, gelöscht habe – die aber in der Cloud noch existierten und die die Ermittler wiederherstellen konnten.

Dazu gehörten die Filme, die S. mit dem Handy und einem langen Selfiestick ausgenommen hat – von außen durchs Wohnzimmerfenster von Jasmin M. im ersten Stock in Heudorf. Auf den Filmen sitzt sie meist auf dem Sofa und schaut nichtsahnend fern; auf einem Film ist sie aber auch mit ihrem damals neuen Freund zu sehen.

Suchbegriffe wurden rekonstruiert

Rekonstruiert werden konnten auch Suchbegriffe, die Robert S. in den Tagen vor Jasmins Verschwinden in sein Mobilgerät eingegeben hatte. So googelte er unter anderem die Funktionsweise des gekauften GPS-Trackers, den er an ihrem Auto angebracht hatte, um sie überwachen. Darüber hinaus fanden die Beamten Suchwörter wie „Pille“ oder ein Hotel in München, das Jasmin M. wohl aufsuchen wollte.

Ein anderer Ermittler berichtete von einer Hausdurchsuchung in Küssaberg am Hochrhein. Hier lebt die Ehefrau von Robert S., mit der dieser in den Tagen vor der fraglichen Tat mehrfach Kontakt hatte. Anlass war, dass hier in einer Gartenhütte seine Waffensammlung lagerte: Gewehre, moderne und antike Pistolen, drei Armbrüste, große Mengen Munition, Zubehör. Ob die Waffen im Rahmen der angeklagten Tat eine Rolle spielten, wurde aber bislang nicht geklärt.

Nach der Feiertagspause geht der Prozess am 11. Januar weiter; dann soll unter anderem Jasmins Mutter als Zeugin aussagen.