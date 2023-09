Anne Donath lebt auf kleinstem Raum

Im Kulturkastenverein Tuttlingen (Kukav), Katharinenstraße 9, gibt es am Sonntag, 24. September, von 10 bis 14 Uhr ein Konzert mit Brunch und Podiumsgespräch. Anne Donath lebt freiwillig seit über 30 Jahren auf kleinstem Raum und nur mit dem Nötigsten.

16 Quadratmeter, ein Bett, ein kleiner Schrank, ein Holzofen, eine Toilette und kaltes Wasser. Wie das geht und warum sie so lebt, erzählt sie beim Podiumsgespräch im Kukav. Jens Metzger erzählt von seinem zukünftiges Leben in einem Tiny House, das er gerade in Tuttlingen baut. Moderiert wird das Gespräch von Christine Leutkart.

Zwischendrin genießen die Teilnehmer ein Konzert mit Massimo Serra und seinen Gitarrenschülern. Brunch wird gestellt, Spenden in finanzieller Form sind willkommen.