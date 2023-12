Angelika Milster singt Musical-Songs

Angelika Milster präsentiert am Sonntag, 3. März, ab 18 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen einen Querschnitt aus mehr als 50 Jahren Musicalgeschichte. Sie singt Stücke aus Cats, West Side Story, Hairspray und vielen anderen Musicals. Das Repertoire reicht von der Tenorarie (Nessun Dorma) über Pop-Songs von Abba (Mamma Mia) und Rock-Nummern von Freddy Mercury (We will rock you) bis zu den großen Musicalpartien der starken Frauen(rollen): Evita, Grisabella (Cats) und Norma Desmond (Sunset Boulevard).

Angelika Milster besuchte in Hamburg die Schauspielschule von Margot Höpfner und studiert dort Gesang, Schauspiel, Tanz und Pantomime. Direkt nach ihrem Abschluss erhält sie am Hamburger Thalia-Theater ihre erste Rolle. Für ihre Darstellung in ihrem erster Film „Meine Sorgen möcht' ich haben“ erhielt sie den Ernst- Lubitsch-Preis. Spätestens seit sie in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers Welthit „Cats“ die Grizabella verkörpert, gilt Angelika Milster als Ikone des Musicals. Mit dem Hit „Erinnerung“ steht sie seitdem international im Rampenlicht.

Tickets für ihren Auftritt in Tuttlingen gibt es unter www.eventim.de.