Tuttlingen

Angelika Milster kommt mit einem eigenen Musicalprogramm nach Tuttlingen

Sängerin Angelika Milster (Foto: Mirko Witkowski) macht im Rahmen einer Solotournee am Sonntag, 3. März, Halt in der Stadthalle in Tuttlingen.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 17:50 Von: sz