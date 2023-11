Andy Borg bringt Schlager und Spaß nach Tuttlingen

Der TV-Moderator, Schlagerstar und Entertainer Andy Borg startet das neue Jahr mit seinen legendären Konzerten. Gemeinsam mit den TV-bekannten Künstlern Sigrid und Marina sowie Nadin Meypo und Die Freunde wird er am Freitag, 26. Januar, ab 20 Uhr einen Abend voller Schlager und Spaß in die Stadthalle nach Tuttlingen bringen.

Mit Hits wie „Arrivederci, Claire“ und „Ich will nicht wissen, wie du heißt“ ist Andy Borg eine feste Größe in der Schlagerszene. Und auch als Moderator des Musikantenstadls hat der Österreicher für beste Unterhaltung gesorgt. Das Besondere an Andy Borg ist aber, dass der Mann mit der einfühlsamen Stimme trotz des großen Erfolgs nie die Bodenhaftung verloren hat. Er ist in all den Jahren ein Team-Player geblieben und weiß genau, dass sein Erfolg ohne das treue Publikum nicht möglich gewesen wäre. Und genau diese Nähe zu seinen Fans zeichnet den Schlager-Star aus.

Sigrid und Marina standen beim Grand Prix der Volksmusik ganz oben auf dem Treppchen und durften den Siegerpokal entgegennehmen. Sie verzaubern die Schlagerfans mit ihren eingängigen Songs und einer sympathischen Natürlichkeit. Nadin Meypo gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Ihr Schlageralbum ist in den deutschen Schlagercharts auf Platz 5 eingestiegen, sie ist mittlerweile sechsfache Siegerin der SWR4-Hitparade, hat sich bundesweit bei zahlreichen Hitparaden platziert und war gerade mit Semino Rossi auf ausverkaufter Tournee. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrer temperamentvollen Moderation das Publikum überzeugte, dürfen sich die Musikfreunde auch bei diesem Konzert auf Meypo freuen. Das durch die TV-Sendung „Schlager & Spaß mit Andy Borg“ bekanntgewordene Duo Die Freunde werden dieses Konzert ebenfalls mit ihren besonderen Stimmen bereichern.

Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 07223/9534466, bei der Ticketbox Tuttlingen und unter