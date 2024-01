Andy Borg bringt Schlager und Spaß mit

Der TV-Moderator, Schlagerstar und Entertainer Andy Borg ist zusammen mit Sigrid & Marina sowie Nadin Meypo und „Die Freunde“ unterwegs. Am Freitag, 26. Januar, präsentieren die Schlagerstars ab 20 Uhr ihre Hits in der Stadthalle in Tuttlingen.

1960 wurde Andy Borg in Wien geboren. Schon früh entdeckte er die Liebe zur Musik. Im Alter von 22 Jahren kam der Durchbruch. Der Schlager „Adios Amor“ katapultierte den jungen Sänger auf die obersten Chart-Ränge in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittlerweile kann Andy Borg auf eine bewegende und bewegte Karriere zurückblicken. Er wurde mit der „Goldenen Stimmgabel“ geehrt, verkaufte seinen ersten Hit über 14 Millionen Mal und heimste zahlreiche goldene und diamantene Schallplatten ein.

Beim Gesangsduo Sigrid & Marina aus Oberösterreich hat alles mit Auftritten vor Freunden und Familie angefangen. Doch rasch hat sich ihr Publikum vergrößert, und mittlerweile spielt das Duo in ausverkauften Hallen. Nadin Meypos Schlageralbum ist in den deutschen Schlagercharts auf Platz 5 eingestiegen, sie hat sich bundesweit bei zahlreichen Hitparaden platziert und war gerade mit Semino Rossi auf ausverkaufter Tournee. Und auch das durch die TV-Sendung „Schlager & Spaß mit Andy Borg“ bekanntgewordene Duo „Die Freunde“ ist mit von der Partie.

Karten im Vorverkauf gubt es auf www.schlagershop24.com, unter Telefon 07223/9534466, bei der Ticketbox Tuttlingen und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.