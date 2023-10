Halloween naht und damit die Unart, dass grauslig verkleidete Gestalten an Haustüren klingeln und einen barsch anfahren: „Süßes, oder es gibt Saures!“

Ein stolzes Invest

Also kauft man für den Gegenwert eines Kleinwagens allerlei Naschwerk, das am 31. Oktober an die marodierenden Banden ausgegeben wird. Mit dem Hintergedanken, Diabetologen und Zahnärzten die Zukunft zu sichern. Doch es geht auch anders, stellt der Dachverband der Spaßbefreiten fest. Man muss nur klug und umsichtig handeln!

Jetzt gilt es, Vorbereitungen zu treffen

Also beginnen Sie spätestens Mitte kommender Woche damit, so zu tun, als würden Sie verreisen. Leeren Sie den Briefkasten nicht mehr, stellen Sie die Mülltonnen nicht mehr raus.

Ab dem 29. Oktober wird es dann ernst: Offiziell sind Sie nun weg. Parken Sie Ihr Auto in einem weit entfernten Waldgebiet und laufen Sie nachts und in Tarnkleidung nach Hause.

Und jetzt ganz unauffällig, bitte

Licht, auch Kerzenlicht: verboten! Keine Geräusche. Das Haus verlassen ist auch nicht mehr drin, denn die Nachbarn könnten Sie sehen und die Kinder zum Gutzle Abstauben bei Ihnen vorbei schicken. Das will ja keiner.

Also verhalten Sie sich still und unauffällig. Süßigkeiten müssen Sie natürlich dennoch einkaufen und zwar en masse. Wie wollen Sie die selbst gewählte Isolation sonst durchhalten?

Wie auch immer. Am 31. gilt: Die Türe bleibt zu! Und stellen Sie das Atmen vorübergehend am besten ein. So bis zum 1., 2. November. Dann sind Sie garantiert auf der sicheren Seite!