Ist es bei Ihnen noch die klassische rote Kugel, die Sie jedes Jahr an Weihnachten in den Baum hängen? Dazu Strohsterne und ein paar Engelchen und ganz oben die Spitze, gell? Von wegen! In den Häusern und Wohnungen unserer Redakteurinnen ist klassisch dekorieren ja sowas von gestern. Die verrücktesten Sachen hängen im Weihnachtsbaum.

Einmal Pommes, bitte!

Angefangen hat es ja eigentlich als Gag für einen Adventskalender: Damit sich nicht hinter jedem Türchen Schokolade verbirgt, ist vor einigen Jahren eine Christbaumkugel in Form einer Portion Pommes erst in den Kalender und dann an den Baum gewandert. Lustigerweise fügt sie sich mit Rot und Gold perfekt zwischen klassischem Weihnachtsschmuck ein.

Weihnachtsbaum, Baumschmuck, Weihnachtskugeln, Außergewöhnliche Weihnachtsschmuck, Weihnachtsbaum, Baumschmuck, Weihnachtskugeln, Außergewöhnliche Weihnachtsschmuck (Foto: Katharina Schaub )

Einziger Nachteil: Beim Blick auf den Baum bekommt man schon mal Heißhunger. Aber den kann man ja auch mit Plätzchen stillen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kann man die kulinarische Kugelsammlung erweitern: Es gibt auch Burger und Donuts.

Klopapierrolle?

Wahrscheinlich sind wir weltweit die Einzigen: Zwischen Kugeln und Sternen zieren alljährlich zwei Mini-Toilettenpapierrollen unseren Christbaum. Nicht, weil der Erfinder dieser besonderen Schmuckstücke Weihnachten besch... findet - nein, ganz und gar nicht.

Dieser Baumschmuck gibt es vielleicht nur einmal auf der Welt: zwei Mini-Toilettenpapierrollen. (Foto: Sabine Krauss )

Vielmehr war es eine Blitzidee des kreativen Sprösslings, beim weihnachtlichen Familientreffen bei den Großeltern ein bisschen was zur Unterhaltung beizutragen.

Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis Onkel, Schwägerin und Cousin verwundert vor dem Tannenbaum standen und rätselten, was sich denn da die Oma dieses Jahr um Himmelswillen in ihren Christbaum gehängt habe. Diese wiederum fand’s zwar lustig, wollte den außergewöhnlichen Weihnachtsschmuck dann aber (komischerweise) doch nicht dauerhaft behalten.

Fastfood und Tiere aus Übersee

Auch bei uns hat amerikanisches Fast Food Einzug ins Weihnachtszimmer gehalten. Ein dicker blauer Donut mit Zuckerstreuseln hängt zwischen den Tannennadeln - und nicht mal die sind echt! Auch bei uns war der Donut im Adventskalender, die Kinder hatten einfach schon zu viele echte Süßigkeiten bekommen.

Mmh lecker - in diesen Donut möchte man am liebsten hineinbeißen. Schade, dass es nru eine Christbaumkugel ist. (Foto: Dorothea Hecht )

Damit der Donut nicht der einzige Immigrant am Weihnachtsbaum ist, hängen wir aber noch ein paar andere Ausländer dazu: Känguru, Koala, Platypus und Echidna, tierischer Baumschmuck aus Australien. Die hat uns die ausgewanderte Verwandtschaft mal mitgebracht, und was soll ich sagen: Sie fühlen sich in Deutschland richtig wohl!

Känguru, Koala und Platypus - tierischer Schmuck, den man nicht an jedem Baum findet. Mitgebracht hat ihn die ausgewanderte Verwandtschaft aus Australien. (Foto: Alexander Stengelin )

Immer dieses Gemüse!

Weihnachtsschmuck ist bei uns auch tierisch: Einen Tukan und einen Flamingo haben wir zu bieten, dazu einen Fisch. Und weil’s einfach schön ist, noch einen Kaktus und einen Regenbogen.

Bringt Farbe an den Baum: ein Regenbogen. (Foto: Anja Schuster )

Es bleibt tierisch: Einen Fisch muss es an jedem Baum geben. (Foto: Anja Schuster )

Der Tukan vervollständigt die Vogelfamilie am Baum. (Foto: Anja Schuster )

Neben zahlreichen anderen Vögel hängt auch dieser fantasievolle Flamingo am Baum. (Foto: Anja Schuster )

Vorsicht stachelig - warum auch keinen Kaktus an den Weihnachtsbaum hängen? (Foto: Anja Schuster )

Ganz neu schmückt dieses Jahr eine Weihnachsgurke den Baum. Angeblich, so erzählt man sich in den USA, sei es ein deutscher Brauch eine solche im Baum zu verstecken. Wer sie als erster findet, bekommt ein zusätzliches Geschenk. Dann etablieren wir den Brauch mal. Auch wenn der Finder nur ein Plätzchen bekommt.

Importiert aus USA

Mittlerweile fast 20 ausgefallene Christbaumkugeln gibt es bei Familie Schwägerl aus Irndorf. Die neuesten sind Mitbringsel aus dem Sommerurlaub an der US-Westküste: Chip und Chap aus Disneyland, Las Vegas Sign, Delfine aus Santa Barbara und ein Cablecar aus San Francisco. „Es macht jedes Jahr noch mehr Spaß, die besonderen Kugeln aufzuhängen“, schreibt Tanja Schwägerl.

Und was hängen Sie sich so in den Christbaum? Haben Sie ein verrücktes, lustiges oder anders ausgefallenes Beispiel auf Lager? Dann schicken Sie uns ein Foto, zusammen mit Ihrem Namen und natürlich der Geschichte, wie und wann das Teil zu Ihnen kam, per E-Mail zu. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und veröffentlichen die besten Beispiele in einer Bildergalerie. Zuschriften bitte an: [email protected]