Sie stehen auf Masten oder hohen Dächern: 15 Sirenen sind in den vergangenen beiden Monaten in Tuttlingen und den Ortsteilen Möhringen, Nendingen und Eßlingen aufgestellt worden. Über diese Anlagen soll die Bevölkerung bei Katastrophen gewarnt werden können — zum Beispiel bei Extremwetter, Anschlägen oder auch lang anhaltendem Stromausfall. Ein erster Testlauf für die Geräte steht schon kommende Woche an.

Mittlerweile werden die wenigen Spezialfirmen von Aufträgen nur so überrollt. Benjamin Hirsch von der Stadt Tuttlingen

Am Donnerstag, 14. September, ist wieder der bundesweite Warntag. An diesem Tag gibt es um 11 Uhr deutschlandweit einen Probealarm für Gefahrenlagen. Nicht zum ersten Mal, schon seit einigen Jahren wird das geübt. 2020 ging der Warntag aber gründlich schief. Warn–Apps lösten deutlich verzögert aus, Leitstellen hielten sich nicht an Absprachen und zum Teil bekam die Bevölkerung gar nichts vom Warntag mit — weil es keine fest installierten Sirenen gab.

15 Anlagen für Tuttlingen

Tuttlingen beschloss danach, die Sirenen, die nach dem Kalten Krieg abgebaut worden waren, wieder aufzubauen. Die 15 Anlagen haben 300.000 Euro gekostet, das Land schießt 182.000 Euro zu. Alle Geräte verfügen über einen Akku, so dass sie auch bei einem Stromausfall funktionieren. Sie werden über die Leitstelle in Tuttlingen gesteuert und können Warntöne abgeben oder auch Durchsagen abspielen — zumindest in der Theorie.

Noch nicht alle Geräte seien endgültig abgenommen, sagt Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder. An einzelnen Standorten müsse auch noch nachjustiert werden. Und: Sprachnachrichten können laut Stadtverwaltung noch nicht eingelesen werden, die Software dazu fehlt noch. Ende des Jahres soll das aber auch möglich sein.

Jetzt wollen alle Sirenen haben

Tuttlingen gehört nach eigenen Angaben zu den ersten Städten im Land, die ein neues Sirenensystem in Betrieb nehmen. „Wir waren bei den ersten, die bestellt haben“, so Benjamin Hirsch, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung bei der Stadtverwaltung, „und das zahlt sich jetzt aus. Mittlerweile werden die wenigen Spezialfirmen von Aufträgen nur so überrollt.“

Laut Kreisbrandmeister Andreas Narr haben 13 Städte und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen inzwischen wieder Sirenen in Betrieb genommen. In weiteren fünf Kommunen sei ein Aufbau gestartet, oft gebe es aber Lieferverzögerungen. „Als untere Katastrophenschutzbehörde steuern und koordinieren wir die Ansteuerung der Sirenen in unserem Landkreis“, schreibt der Kreisbrandmeister in seinem Instagram–Profil.

Die Erfahrungen großer Schadenslagen habe gezeigt, „dass dieses aufsehenerregende Warnmittel in der Kombination mit anderen wichtig ist, um ganz besondere Ereignisse herausgehoben zu signalisieren und damit die Sicherheit für die Bevölkerung zu stärken.“

Auch über Handys wird gewarnt

Beim Warntag am 14. September wird um 11 Uhr der Alarm ausgelöst, um 11.45 Uhr wird Entwarnung gegeben. In Tuttlingen wird zum einen über die neuen Sirenen gewarnt, zum anderen über Cell–Broadcasting. Bei diesem bundeseinheitlichen Verfahren wird auf alle in einer bestimmten Funkzelle eingeloggten Handys eine Warnung geschickt. Extra dafür anmelden muss man sich nicht, allerdings funktioniert das System nicht auf allen älteren Geräten.

Zudem meint Oberbürgermeister Michael Beck: „Handy–Apps sind sicher nicht schlecht, aber nicht jeder hat nachts ein Smartphone auf dem Nachttisch liegen.“

Mehr Informationen dazu gibt es auch unter www.bundesweiter-warntag.de