Alte Bekannte in der Tuttlinger Stadthalle

Diesen Temin dürften sich A Cappella-Fans dick im Kalender vermerkt haben: Am kommenden Sonntag macht die Formation Alte Bekannte auf ihrer großen „Nix geht über LIVE!“-Deutschlandtour Station an der Donau. Das Konzert in der Stadthalle Tuttlingen am 15. Oktober beginnt bereits um 18 Uhr. Als Wise Guys sorgten sie über 20 Jahre lang für Ohrwürmer und einzigartige A-Cappella-Konzerte. Seit der Auflösung im Jahr 2017 ist die Nachfolgeband als Alte Bekannte unterwegs und überzeugte bereits auf der letzten Tournee („Bunte Socken“) in Tuttlingen. Jetzt kommen die Vokalisten mit ihren vierten Liveprogramm und dem neuen Studioalbum „Stabil“ auf Tour. Auf die große Fangemeinde und auf alle neuen Konzertbesucherinnen und -besucher wartet ein Programm mit alten Hits und neuen Songs. Karten gibt es in drei Kategorien ab 34 Euro online unter www.tuttlinger-hallen.de oder bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie via Hotline unter Telefonnummer 07461/910996.