Für Jasmin Urban beginnt die Weihnachtszeit jedes Jahr außergewöhnlich früh. Bereits im September macht sie sich Gedanken über Christkind, Weihnachtsmann und Co. Und das rein beruflich, schließlich schlüpft die End-Dreißigerin ein paar Wochen später genau in diese Rollen: Im Engelskostüm oder dem traditionellen roten Mantel mit weißem Bart besucht sie Kindergärten, Firmen und Familien.

Was sie dann erlebt, ist meist positiv. „Die Kinder schauen einen mit leuchtenden Augen an, Omas und Opas schmunzeln, wenn die Kinder mich noch nicht entdeckt haben“, sagt Urban, die eher zufällig zu dem besonderen Nebenjob kam. „Mir ist aufgefallen, dass Weihnachtsmänner eigentlich überall gesucht werden. Also habe ich mich auf eine Anzeige gemeldet“, sagt Urban, die mittlerweile in Schramberg lebt, aber auch schon im Landkreis Tuttlingen aufgetreten ist.

Auch ein Weihnachtsmann muss zum Bewerbungsgespräch

Und dies mit deutlich mehr Routine als noch zu Beginn. Nach den ersten selbstorganisierten Einsätzen habe sie sich bei einer Weihnachtsmann-Agentur beworben. „Bei dem Test wurde dann geschaut, ob der Bart richtig sitzt und aus welchem Material die Kostüme sind“, berichtet sie. Viele Dinge hat sie, die sich mittlerweile über die Zeitarbeitsagentur Jobruf vermitteln lässt, daraus gelernt und verinnerlicht. Besonders die eine Regel: „Du darfst dich nie outen, wer du bist.“

Aber wie klappt es mit der Stimme, die für Nikolaus und Weihnachtsmann zu weiblich klingt? Anfangs habe sie versucht, die Stimme zu verstellen und tief zu sprechen. Das sei aber merkwürdig angekommen und habe sich nicht gut angefühlt, sagt sie. Deshalb bleibt sie sich als Weihnachtsfrau, Nikoläusin oder Christkind treu. „Am besten geht es noch, wenn ich erkältet bin“, schmunzelt sie.

Auftritte im Umkreis von 60 Kilometern

Ende September beginnt sie in jedem Jahr, ihre Saison zu planen. Dann schreibt sie ihre Stammkunden an und fragt die Planungen für Besuche ab. Durch den Wechsel zu Jobruf seien es in diesem Jahr ausnahmsweise weniger Termine. In guten Jahren habe sie an manchen Tagen auch mal zwischen fünf und sieben Auftritte an einem Tag. Dann ist sie auch viel auf den Straßen der Region unterwegs. „Eigentlich nehme ich Termine nur in einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometer wahr. Längere Strecken mache ich nur, wenn ich mehrere Termine kombinieren kann.“

Wie ihr Auftritt gestaltet ist, hängt von den Wünschen der Kunden ab. „Ich frage die Eltern, ob sie wollen, dass ich aus dem goldenen Buch etwas vorlese. Manche wollen auch, dass ich sage, was bei den Kindern im vergangenen Jahr nicht so gut war. Der Erziehung wegen. Ich versuche, dass dann kindgerecht rüberzubringen“, sagt Urban, die manchmal auch mit ihrer eigenen Tochter auftritt.

„Manche wollen, dass man zu zweit - als Weihnachtsmann mit Christkind - kommt.“ Dann sei die Tochter als Unterstützung im Engelskostüm mitgekommen.

Ein Bild, ein Lied oder auch ein Schubser

Die Reaktion der Kinder sei unterschiedlich. „Einmal hat mich ein Kind, als ich das Geschenk überreicht hatte, nur weggeschoben“, erinnert sie sich. Dann habe es aber die Ansage der Eltern gegeben, dass man so ja nicht mit dem Weihnachtsmann umgehen könne. Oft ist die Wahrnehmung der Kinder aber positiv. „Manche haben mir ein Bild gemalt, ein Lied gesungen oder ein Gedicht aufgesagt“, erzählt Urban. „Oder sie bieten mir einen Platz an und laden mich zum Essen ein.“ Das geht dann aber nicht, denn: Outen ist verboten.

Schuhe hätten den Nikolaus fast verraten

Darauf achtet auch Jürgen Thieringer. Der stellvertretende Bürgermeister aus Denkingen ist seit rund 30 Jahren als Nikolaus in der Gemeinde unterwegs. Einmal, erinnert er sich, sei seine Tarnung fast aufgeflogen. Als er nach seinem Auftritt auf den Adventsmarkt gekommen war, habe ein Junge gemeint: „Das sind die gleichen Schuhe wie beim Nikolaus.“ Ein Erlebnis, das bei Thieringer Konsequenzen hatte. „Ich lege danach alle Erkennungsmerkmale ab.“

Zu seinem Job als Nikolaus ist er aus Zufall gekommen. „Freunde von uns hatten kleine Kinder. Aber keiner wollte den Nikolaus machen. Also habe ich das übernommen“, erinnert sich der Zunftmeister der Denkinger Narren. Sein Auftritt sprach sich herum, schnell fragte die Kirche, dann die Kindergärten, Jugendgruppen und Turnvereine an. „Ich gehe aber auch auf Bestellung zu den Kindern nach Hause.“

Negative Erfahrungen mit den Kindern hat Thieringer noch nicht gemacht. Alle Kinder, so erinnert er sich, hätten Respekt vor dem Nikolaus. „Im Kindergarten kann man die Stecknadel fallen hören. So ruhig ist das“, sagt er. „Und sie sind pünktlich, wenn der Nikolaus kommt.“ Mit den Jahren würden die Kinder dann auch lockerer werden. „Sie unterhalten sich dann auch mit mir oder singen mal ein Lied“, erklärt er.

Wichtig sei es ihm, das Vertrauen der kleineren Kinder zu bekommen. Deshalb geht er auch nur noch alleine zu den Terminen. „Einmal hatte ich den Knecht Rupprecht dabei. Da haben die Kinder aber Angst bekommen. Da habe ich mir gesagt, dass mache ich so nie wieder“, sagt Thieringer, der bei seinen Auftritten auch aus dem goldenen Buch vorliest und Geschenke verteilt. „Das ist schön, wenn die Kinder denken: Aber der Nikolaus kennt sich wirklich aus.“