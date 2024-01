Allianzgebetswoche startet am Sonntag

Die Kirchen der evangelischen Allianz Tuttlingen laden auch in diesem Jahr wieder zur Allianzgebetswoche ein. „Gott lädt ein …“ so ist sie in diesem Jahr überschrieben, teilen die Initiatoren mit. Die Treffen finden an verschiedenen Orten der Stadt statt, dabei wird es jeweils eine Einführung ins Thema des Abends geben, danach soll ausgiebig Raum fürs Gebet sein.

Sonntag, 14. Januar, 10 Uhr: Apis Tuttlingen Schaffhauser Str. 13/1 - Gottesdienst zum Auftakt

Montag, 15. Januar, 20 Uhr: Karlschule, Neuhauser Str. 2: „Gott lädt ein durch sein Wort“ (Kohler/Kodweis)

Dienstag, 16. Januar, 20 Uhr: Mutpol-Mehrzweckhalle, Im Steinigen Tal 10: „Gott lädt ein durch Jesus Christus“ (Hartling/Reichmann)

Mittwoch, 17. Januar, 20 Uhr: ESH, Brückenstr. 24: „Gott lädt ein zu umfassender Freiheit“ (Bernhardt/Wobig)

Donnerstag, 18. Januar, 20 Uhr: DRK, Eckener-Str. 1, Möhringer-Vorstadt: „Gottes Mission erfüllen wir gemeinsam“ (Kohler/Hartling)

Freitag, 19. Januar, 20 Uhr: Wärmestube, Karlstr. 33: „Gottes Mission hat ihren Preis“ (Schmidtmann/Jerger)

Samstag, 20. Januar, 18 Uhr: Auferstehungskirche: Gottesdienst „LeZGo“ zum Abschluss der Allianzgebetswoche: „Gott lädt uns ein“ (Kohler + LeZGoTeam), mit Kinderkirche und anschließendem Essen