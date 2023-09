Alles neu beim Jugendblasorchester

Das Jugendblasorchester (JBO) des Städtischen Blasorchesters Tuttlingen probt jetzt im evangelischen Gemeindehaus. Neu ist auch die musikalische Leitung: Zum neuen Schuljahr übernahm Slawomir Moleta den Taktstock.

Musik spiele eine zentrale Rolle in der kulturellen Entwicklung von Gemeinschaften. Sie fördere nicht nur die individuelle Kreativität und das musikalische Talent, sondern schaffe auch eine einzigartige Plattform für soziale Interaktion und Integration, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Jugendblasorchester sei ein Schlüsselakteur in dieser musikalischen Entwicklung, da es jungen Talenten die Möglichkeit biete, ihr Können in einem Ensemblekontext zu entwickeln.

Die städtische Musikschule erkenne die Nachfrage nach qualifizierter musikalischer Ausbildung und die Bedeutung der Unterstützung lokaler Vereine, so die Mitteilung weiter. Indem sie ein Jugendblasorchester als Ausbildungsorchester etabliere, eröffne sie den Schülerinnen und Schülern die Chance, unter der Anleitung erfahrener Musiklehrerinnen und -lehrer in einem professionellen Umfeld zu lernen und zu wachsen.

Slawomir Moleta übernahm zum neuen Schuljahr den Taktstock. Er ist seit 2020 an der Musikschule tätig und unterrichtet die Fächer Fagott und Saxophon. Orchestererfahrung hat er in vielen verschiedenen Bereichen gesammelt. Unter anderem ist er seit 2017 musikalischer Leiter des Musik- und Trachtenvereins Gremmelsbach sowie der Stadtmusik und des Jugendorchesters St. Georgen.

Beim Herbstkonzert des Städtischen Blasorchesters am Samstag, 25. November, will das JBO seine Visitenkarte abgeben. Alle jugendlichen Blasmusiker sind eingeladen, im JBO mitzuwirken. Die Proben sind mittwochs um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Gartenstraße 1. Die Orchestermitglieder erwartet laut Mitteilung eine abwechslungsreiche Musikauswahl aus klassischer Musik, Filmmusik, Musicals, Jazz und Pop.