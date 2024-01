Sollte der Melsunger Mutterkonzern B. Braun zustimmen, dann wird die Aesculap AG in Tuttlingen eine weitere Fabrik bauen. Eines ist damit aber nicht verbunden: ein umgehender Anstieg der Mitarbeiterzahlen beim Medizintechnikunternehmen. Um den seit eineinhalb Jahren auf Rekordniveau steigenden Auftragseingang zu bearbeiten, setzt Aesculap zunächst auf mehr Effizienz.

Ohne mehr Effizienz geht es gar nicht

Langfristig würden voraussichtlich mehr Arbeitsplätze entstehen, sagt Jens von Lackum, Vorstandsvorsitzender des Medizintechnikunternehmens, aber ohne Effizienzsteigerung gehe es nicht: „Wenn wir so weitermachen würden, dann bräuchten wir so viele Mitarbeiter, die wir am Standort gar nicht finden würden.“ Ziel ist es deshalb, mit dem vorhandenen Personal auszukommen und trotzdem den Output in der Produktion zu erhöhen.

Jede Optimierung kommt an ein Ende. Jens von Lackum

Diese Umstrukturierung hin zu mehr Effizienz hat bei Aesculap bereits begonnen. „Wir haben erst überlegt, wie wir ohne bauliche Maßnahmen auskommen und durch die Optimierung der Produktionsprozesse effizienter werden können“, sagt von Lackum. Durch verschiedene Maßnahmen habe man 50 Mitarbeiter an anderer Stelle der Produktion einsetzen können.

In neuer Fabrik wird Vorfertigung zusammengeführt

Aber: „Jede Optimierung kommt an ein Ende“, sagt von Lackum. Von daher sei der Neubau die logische Konsequenz gewesen. Dort soll fast die komplette Vorfertigung mit CNC-Maschinen für die verschiedene Produktgruppen stattfinden.

70 Millionen Euro will Aesculap in die neue Fabrik am Standort Tuttlingen investieren. Im Gegenzug arbeiten die Beschäftigten 120 Stunden mehr im Jahr, das wird in der Verlängerung des Zukunftssicherungsvertrags (ZSV) festgeschrieben.

Da wird viel Know-how und Kompetenz abfließen. Jens von Lackum

Gutes Personal zu finden, klappt bei Aesculap momentan zwar noch recht gut. Demografischer Wandel und Fachkräftemangel sind allerdings auch für das Medizintechnikunternehmen eine Herausforderung: Es gilt die Lücken, die durch den Renteneintritt der Babyboomer-Generation entstehen werden, aufzufüllen.

„Da wird viel Know-how und Kompetenz abfließen, das müssen wir kompensieren. Wir müssen gute und motivierte Mitarbeiter finden und halten“, meint von Lackum.

Mitarbeiter leisten bis zu sieben Stunden Mehrarbeit pro Woche

Und die müssen auch die Bereitschaft mitbringen, mehr als im Flächentarifvertrag vereinbart zu arbeiten. Die zweieinhalb Stunden zusätzliche Arbeitszeit pro Woche sei ein guter Deal und attraktiv für das Unternehmen, meint der Aesculap-Chef.

Mit deutlicher Mehrheit hatten sich die in der IG Metall organisierten Mitarbeiter für die Fortschreibung des ZSV bis 2030 - und damit die Mehrarbeit - ausgesprochen. Allerdings auch verbunden mit dem Investitionsangebot von Aesculap.

Es helfe dem Konzern schon, wenn die Mitarbeiter - aktuell ist es ein Viertel - durch das ebenfalls im ZSV verankerte Wahlarbeitszeitmodell bis zu 42 Stunden pro Woche schaffen würden. „Ich weiß, das verlangt den Mitarbeitern enorm viel ab. Deshalb ist es richtig, dass der ZSV jedes Mal neu verhandelt wird.“

Ohne dieses - bei der vorherigen Verlängerung des ZSV während der Corona-Pandemie hatte es kein verabredetes Investment gegeben - wäre die Akzeptanz geringer ausgefallen, meint von Lackum. „Wenn es sie überhaupt gegeben hätte.“

Homeoffice eine Gefahr für die industrielle Produktion?

Sorgen macht sich der Aesculap-Boss, wie sich sein Unternehmen gerade im Produktionsbereich weiter als attraktiver Arbeitgeber präsentieren kann. Seit der Corona-Pandemie hätten sich überall in Deutschland zwei Arbeitswelten - im Büro und in der Fabrik - entwickelt, die „immer weiter auseinanderdriften. Das ist eine große Aufgabe für produzierende Unternehmen“, sagt von Lackum.

Wir sind bei der Akquise aber sehr selektiv unterwegs. Jens von Lackum

Es sei eine gefährliche Entwicklung, wenn sich junge Menschen wegen des Homeoffice eher für eine kaufmännische als eine gewerbliche Ausbildung entscheiden würden. „Wenn wir weiter Produktionsstätten in der Industrie haben wollen, müssen wir uns da etwas einfallen lassen.“

Zukäufe weiterer Firmen eigentlich ausgeschlossen

Weitere Produktionsstätten durch Zukäufe schloss von Lackum eigentlich aus. „Grundsätzlich wächst Aesculap nicht durch Zukäufe, sondern organisch. Wir investieren unser erwirtschaftetes Geld wieder in Forschung und Entwicklung“, erklärte der Aesculap-Boss.

Der Blick in das Produktportfolio und die erfolgreichsten Produkte zeige, dass diese durch eigene Ideen entstanden seien. Man beobachte zwar den Markt. „Wir sind bei der Akquise aber sehr selektiv unterwegs.“ Auch bei Unternehmen, die zum Kauf angeboten würden, lehne man nach gründlicher Bewertung meistens ab.

Zuletzt hatte Aesculap Anfang 2023 das Unternehmen Schölly Fiberoptics komplett übernommen. Dieses sei mittlerweile gut in das Unternehmen und im Zusammenspiel mit anderen Firmenbereichen für die gute Entwicklung im Bereich Laparoskopie verantwortlich.